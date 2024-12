A Prefeitura de Contagem informou que nesta quarta-feira (4/12) serão iniciadas as obras do Terminal Sede na avenida João César de Oliveira. A estrutura está localizada entre o 18° Batalhão da Polícia Militar e o viaduto Beatriz, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os motoristas que vierem da Rua Pará de Minas não poderão mais atravessar a avenida João César de Oliveira. E a pista no sentido Eldorado irá operar com novo traçado, direcionando o fluxo para a pista marginal.





Ainda de acordo com o órgão, as sinalizações no local indicarão rotas alternativas aos motoristas. A obra também vai contar com a instalação de um radar de velocidade na avenida João César de Oliveira, próximo ao 18º Batalhão, a fim de reduzir a velocidade no período da obra durante um ano.

Confira todas as mudanças:

Alteração do ponto de embarque e desembarque de passageiros no sentido Eldorado. O ponto atual será realocado em 40m do ponto originário. Os usuários do transporte serão informados da alteração por meio de mensagem no aplicativo Sigabus e, além disso, serão colocados cavaletes no local;

Realocação do semáforo de travessia de pedestres;

Fechamento da abertura no canteiro central da avenida, interrompendo o fluxo vindo do bairro Funcionários. Desta forma, o acesso para a região Eldorado e Via Expressa deverá ocorrer no retorno da praça dos Pinheiros/Receita Municipal/Magneti Marelli. Quem trafega no local por meio da rua Pará de Minas não conseguirá mais transpor a avenida João César de Oliveira;

A pista no sentido Eldorado irá operar com novo traçado, direcionando o fluxo para a pista marginal;

Implantação de redutor físico de velocidade no sentido Eldorado antes do acesso à pista marginal para garantir a segurança no entorno da obra.

Terminal Sede

O Terminal Sede, segundo a prefeitura, vai funcionar como o principal ponto de integração do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM), pois será construído, estrategicamente, na junção dos corredores de transporte Norte-Sul (liga Nova Contagem e Cidade Industrial) e Leste-Oeste (liga Petrolândia e Ressaca).

