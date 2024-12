Ocorrência foi registrada no início da tarde dessa segunda-feira (2), no bairro Santa Cruz, em Ouro Preto

Três homens de, 19, 29 e 32 anos, foram encontrados mortos em um barranco na da tarde dessa segunda-feira (2/12), no bairro Santa Cruz, em Ouro Preto, Região Central de Minas. Um suspeito do crime, de 33 anos, foi preso.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de sangue em via pública e o rastro levava a um barracão, indicando que um corpo foi arrastado.





Nos fundos do barracão, os militares encontraram três corpos masculinos jogados de um barranco de cerca de 20 metros de altura. A perícia da Polícia Civil foi acionada.





Durante as diligências, a PM foi informada que um dos suspeitos do crime é um indivíduo conhecido como “Bocão", que mora em uma casa próxima ao local onde os corpos foram encontrados.

A informação ainda dava conta que Bocão é envolvido no tráfico de drogas na região do bairro Santa Cruz e estaria descontente com a chegada de novos traficantes vindos da cidade de Mariana. Ele foi visto arrastando e jogando os corpos no barranco.





O homem foi encontrado na casa da avó da ex-namorada. Ele alegou que foi baleado e foi socorrido para a UPA da cidade. Aos militares, o suspeito afirmou que traficava na parte da manhã, quando uma moto e um carro se aproximaram do barracão.





Na versão dele, o motociclista foi rendido pelos ocupantes do carro, amarrado e levado para o interior do imóvel. O suspeito alegou que foi rendido pelos indivíduos, que estavam encapuzados. Momentos depois, outras duas pessoas chegaram ao local e também foram rendidas. Ele ainda contou que os ocupantes do carro mataram os três homens e tentaram o matar, mas ele conseguiu correr e foi atingido no braço.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os corpos do barranco. O homem de 29 estava amarrado e amordaçado. A perícia não soube precisar quantos tiros atingiram cada um. Ao todo, foram recolhidos 20 estojos de calibre 12, 38 e 9 milímetros do local.





De acordo com levantamentos da Polícia Militar, as vítimas de 19 e 29 anos atuavam no tráfico de drogas em Mariana e são suspeitos de envolvimento em homicídio ocorrido no mês passado. A vítima de 32 é suspeita de ter participado de homicídio tentado no mês passado em Ouro Preto.

Ainda de acordo com a PM, o trio fazia parte da gangue “Tudo Dois”, de Mariana, e tentavam tomar postos do tráfico de drogas do bairro Santa Cruz. O suspeito do crime tem passagens por homicídios, tráfico de drogas, roubo e diversas ocorrências de ameaça.