Caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (3), no bairro Nazaré, Região Nordeste de Belo Horizonte

Um homem cadeirante, de 30 anos, foi encontrado morto com um ferimento na testa e uma corda amarrada no pescoço na noite dessa segunda-feira (2/12), dentro de uma casa no bairro Nazaré, Região Nordeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, um amigo da vítima encontrou o corpo ao chegar em casa depois do trabalho. O cadeirante estava caído no chão de um dos quartos da residência, coberto com dois cobertores.





A testemunha ainda relatou que a residência é frequentemente usada por usuários de drogas e de bebidas alcoólicas. Na manhã de ontem, a vítima chegou na casa com outros dois colegas e todos traziam drogas e bebidas.

Ao chegar em casa, o amigo encontrou o cadeirante caído ao chão. Ele tentou conversar com a vítima, mas não teve resposta. Quando ele se aproximou para colocar o colega no sofá, notou que saia sangue pela boca da vítima e que havia uma corda amarrada no pescoço.





A cadeira de rodas da vítima foi encontrada no cômodo de entrada da residência, intacta e sem marcas de sangue.





O registro policial ainda narra que a região onde o corpo foi localizado é local de vários tipos de delitos, inclusive homicídios.

A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para exames no IML. O caso será investigado.