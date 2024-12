Muita música e boa comida marcaram a sexta edição do tradicional do "Almoço de Natal do Serviço Social Autônomo (Servas)", nesta terça-feira (3/12). O cardápio, assinado pelo chef Léo Paixão, encantou o paladar dos 100 idosos presentes na comemoração que aconteceu no Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias, no bairro Olhos d'água Região Oeste de Belo Horizonte.







Como entrada, foi servido uma terrine de carne de pato e porco com cogumelos. Como prato principal foi servido salmão assado com molho de cidra. Fechando com chave de ouro, um manjar de coco como sobremesa.

"Para mim, é um grande presente poder participar desse almoço, compartilhar um pouco de carinho através de comida e receber muito mais em troca. É muito emocionante, todo ano eu choro", declarou Léo Paixão.

O almoço foi pensado exclusivamente para as necessidades especiais do público. Todos os pratos eram macios, para facilitar a mastigação, e com muito sabor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Durante o evento, o chef lembrou com carinho de sua primeira formação, como médico, profissão na qual também atendia aos pacientes da terceira idade. Para ele, o cuidado está presente em ambas as atividades: "A comida, assim como a medicina, ela cuida, transforma e regenera".