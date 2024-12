Barragem do Parque Lagoa do Nado se rompeu durante fortes chuvas em 13 de novembro

O motivo do rompimento da barragem do Parque Lagoa do Nado, localizada no bairro Itapoã, na Região Norte, em 13 de novembro, foi a redução da capacidade de vazão da água, segundo relatório preliminar. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o documento técnico foi elaborado por uma comissão especial da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi).

A redução da capacidade de vazão teria sido causada pela instalação de um dispositivo para controle do nível de água. A medida e as fortes chuvas registradas no dia do acidente, fizeram com que a barragem, que é de terra, não suportasse o volume de águas e se rompesse.

O documento aponta ainda que, em relação à gestão de segurança, manutenção e operação da barragem, desde a regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), em 2019, todos os procedimentos adotados estão em conformidade com a legislação vigente e as boas práticas da engenharia.

Em nota, a PBH informou que um relatório foi encaminhado ao Ministério Publico (MP) e será aberta uma sindicância para apurar a responsabilidade pela instalação do dispositivo que teria resultado no rompimento.

Na ocasião, 613 animais foram resgatados. Desde então, o parque ficou fechado. A reabertura ocorre nesta terça-feira (3/12) e a expectativa é que o movimento seja semelhante ao de antes do acidente. Toda a área de uso, que representa 20% do parque, retorna às atividades normais.

Para o funcionamento desta terça, todo o fluxo de entrada e saída do parque será feito pela Portaria 2, localizada na Rua Hermenegildo de Barros, 904. O parque estará aberto de terça a domingo, das 6h40 às 21h, mas a entrada, que é gratuita, é permitida somente até as 20h30, pela Portaria 2.