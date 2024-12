Após quase três semanas do rompimento da barragem da Lagoa do Nado, o parque municipal de mesmo nome, localizado no Bairro Itapoã, na Região Norte de Belo Horizonte, será reaberto nesta terça-feira (3/12). Segundo a prefeitura (PBH), a abertura será feita parcialmente, com prioridade para a área onde estão localizados o playground, a academia a céu aberto, as quadras de peteca, de tênis e poliesportiva, a biblioteca e a lanchonete, a pista de skate, a tenda do bosque e a praça do sol.

As outras áreas do parque seguem fechadas para que sejam feitas obras de recuperação e reconstrução da lagoa. Na última sexta (29/11), a PBH finalizou o relatório técnico que detalha as causas do incidente, ao mesmo tempo em que foi multada em R$ 68.393,66 por danos ambientais, pelo Governo de Minas.

A barragem, que continha cerca de 60 milhões de litros de água — o equivalente a 25 piscinas olímpicas —, não suportou a pressão gerada por chuvas intensas. Apenas no dia do rompimento, em 13 de novembro, 74,4 mm de chuva foram registrados na região, o que corresponde a 31,5% da média mensal. O talude cedeu, liberando um fluxo violento de água e sedimentos que avançaram pela Avenida Dom Pedro I, e interditou temporariamente a via.

Conforme a Prefeitura de BH, a reabertura do parque atende à demanda da comunidade, que tem "um vínculo histórico com o equipamento, uma vez que a área foi transformada em parque a partir de uma mobilização da comunidade local nos anos 1980".

Até a década de 1960, a área era parte da Fazenda Engenho Córrego do Nado, de propriedade da família do ex-prefeito de BH, Américo Renné Giannetti. Com a ocupação dos bairros do entorno, começou a ser utilizada como área para recreação e lazer.

Para o funcionamento desta terça, todo o fluxo de entrada e saída do parque será feito pela Portaria 2, localizada na Rua Hermenegildo de Barros, 904. O parque estará aberto de terça a domingo, das 6h40 às 21h, mas a entrada, que é gratuita, é permitida somente até as 20h30, pela Portaria 2.

O parque não possui estacionamento interno. A PBH ressalta a necessidade de prestar atenção nas placas indicativas sobre as áreas ainda fechadas à visitação.

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional (CRCP)

Ainda dentro do parque, o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP) também retoma suas atividades nesta terça. O espaço, criado em 2014, promove oficinas, espetáculos, exposições e debates sobre a cultura popular na capital.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata