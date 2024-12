Uma longa história recheada de desaparecimento, angústia e, claro, muita esperança termina – agora, com o sentimento de alegria – no próximo domingo (8/12), às 10h, na tricentenária cidade de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após um sumiço de 77 anos, retornará à Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Siderúrgica, a imagem barroca de São José de Botas. A peça foi furtada do templo na Semana Santa de 1947.

A solenidade festiva de apresentação da imagem será durante missa, em honra à Nossa Senhora da Conceição, que tem seu dia celebrado em 8 de dezembro. A exemplo da imagem de Nossa Senhora do Carmo, que retornou à paróquia em 17 de setembro, o São José de Botas foi localizado em um site de leilões, no Rio de Janeiro.

De grande devoção dos fiéis e peregrinos que visitam Sabará, a imagem de São José de Botas ficava, na época do desaparecimento, no nicho lateral do altar estilo Dom João V, na sala usada como Capela do Santíssimo Sacramento. “Na realidade”, recorda o historiador e pesquisador local José Bouzas, “a sala era, anteriormente, uma capela mortuária. A imagem, agora resgatada, não é como as demais em louvor ao santo, calçadas com botas de coturno à altura do joelho e o chapéu tricórnio (de três pontas) sobre a cabeça".

Segundo Bouzas, trata-se de uma escultura do período barroco, com 55 centímetros de altura, dourada e policromada, calçada com botas que não chegam ao joelho. "O chapéu também não é tricórnio, mas lembra um ‘sombrero’ mexicano, redondo, dependurado atrás do pescoço", afirma.



Embornais

A imagem de São José seria, provavelmente, das primeiras pertencentes ao acervo da Matriz Nossa Senhora da Conceição, talvez de origem espanhola. "Era comum, no início do povoamento das Minas, imagens de santos serem trazidas nos ‘embornais’ dos bandeirantes”, observa Bouzas.

Devido ao tempo de desaparecimento, a imagem passará por um processo de restauração. A peça será entregue à paróquia pelo Ministério Público de Minas Gerais, no próximo domingo, dia de Nossa Senhora da Conceição, às 10h, durante a missa solene.