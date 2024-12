A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu um chamado nesse domingo (1/12), em Itajubá, no Sul do estado, para atender uma ocorrência de ameaça no Bairro Açude. Um homem de 27 anos, que não aceitava o fim do relacionamento, estaria ameaçando a ex-mulher, que estava grávida.

Segundo a PM, o homem estava chutando o portão da residência da mulher, de 26 anos, e a ameaçando de morte. O caso aconteceu durante a madrugada, por volta de 1h50. A Polícia Militar foi acionada e enviou uma viatura ao local.



A vítima acabou entrando em trabalho de parto durante a ocorrência e precisou ser socorrida para o Hospital de Clínicas de Itajubá. "A vítima estava com a PM, durante o registro de ocorrência quando entrou em trabalho de parto e foi levada as pressas para atendimento médico na ala da maternidade" , explicou a PM.



A PM disse que não sabia confirmar se a mulher estava com nove meses de gestação e também não tinha informações sobre o nascimento do bebê ou estado de saúde da mulher.



"No Boletim de Ocorrência não fala quantos meses que estava a vítima. Garantimos que ela fosse atendida com urgência no hospital devido a gestação, mas não temos notícias da atual situação", informou a PM.



Durante a abordagem, a PM descobriu que o autor tinha passagens por tráfico de drogas. Ele possui um apartamento no Bairro Novo Horizonte, que está abandonado e sendo usado para guardar entorpecentes. No local, foram apreendidos diversos tipos de drogas, munição, rádios e outros materiais.

O agressor foi preso em flagrante por ameaça, tráfico e posse de arma ou munição de uso permitido, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.





*Jornalista Iago Almeida/Especial ao EM