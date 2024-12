Uma quadrilha baseada em Uberlândia foi alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta segunda-feira (2/12). Os suspeitos, segundo a investigação, emitiam notas fiscais falsas cuja soma chegou a R$ 136 milhões desde o início da fraude. O objetico da organização criminosa era "esquentar" produtos de crime.





Dentro da Operação Hybris foram cumpridos 10 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão, em diferentes Estados do Brasil. A ação buscou desarticular a organização criminosa que criava empresas fictícias utilizadas para a emissão de notas fiscais eletrônicas com dados falsos (NFA-e).





"O esquema visava dissimular a natureza, origem, localização, movimentação e propriedade de tratores e maquinários agrícolas provenientes de roubos e furtos", informou o MP. A apuração mostrou que apontam que organização tinha base operacional em Uberlândia, mas registrou empresas nos Estados do Maranhão, Rondônia, Rio de Janeiro e Amazonas.





Os criminosos utilizavam identidades, números de telefone e endereços eletrônicos de terceiros. Com isso conseguiram emitir mais de 500 notas fiscais fraudulentas.





Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Patos de Minas, Uberlândia e Uberaba, no Estado de Minas, Goiânia, Santa Helena de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Distrito Federal (DF) e Eldorado dos Carajás (PA).

A operação foi coordenada pelo GAECO Regional Patos de Minas, em conjunto com a 10ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais e com o apoio dos GAECOs Regionais de Uberlândia e Uberaba, dos GAECOs dos Ministérios Públicos dos Estados de Goiás, Pará e do Distrito Federal.