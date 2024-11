Ho-ho-ho! Da Lapônia para Minas Gerais. Nesta sexta-feira (15/11), Papai Noel estará em Monte Verde com seu trenó, renas e ajudantes para a abertura do tão aguardado ‘Natal Cultural nas Montanhas, Contando Histórias’. Quem busca viajar para o distrito de Camanducaia nesta época do ano encontrará um lugar todo decorado para o Natal, com atrações que encantam crianças e adultos. No alto da Serra da Mantiqueira, o evento vai transformar a localidade em uma vila encantadora, com show de luzes, apresentações musicais e de teatro. E neste ano, terá como tema: “destino que abraça” – que contará com mais de 50 atrações gratuitas entre os dias 15 de novembro e 2 de fevereiro de 2025.



A expectativa da Secretaria de Turismo do município é receber 256 mil turistas ao longo do evento, cuja abertura oficial será em uma cerimônia no próximo dia 15, também data de uma movimentada sexta-feira do feriado da Proclamação da República, no portal do tradicional vilarejo do Sul de Minas, onde ocorrerá a entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel, além da inauguração da iluminação e da decoração temática especial, assinada pela cenógrafa Carla Joner.





Para essa data, foram agendadas as duas primeiras atrações culturais deste próximo Natal nas Montanhas. Às 19h, os presentes acompanharão uma apresentação teatral de abertura da Cia “Mas Por Quê?” e logo depois, às 20h30, a Orquestra Camanducaiense de Viola Caipira fará uma performance musical. A realização é da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), em parceria com a Prefeitura de Camanducaia. Será apenas o início do longo e diversificado calendário do evento, que teve o seu período de realização ampliado em relação às edições passadas.

Local instagramável: passarela na entrada de Monte Verde ganhou decoração especial de Natal para receber os visitantes MOVE/DIVULGAÇÃO

“Serão mais de 50 atrações gratuitas ao público, espalhadas por 22 datas entre novembro e o início de fevereiro. E quem visitar Monte Verde nesta época irá se encantar com uma atmosfera mágica, proporcionada por uma decoração temática única e pelas várias apresentações, como, por exemplo, o espetáculo Despertar das Luzes, na avenida principal do distrito. Para completar, o Natal nas Montanhas promoverá neste ano uma programação social nas escolas da região, que começará no próximo dia 26 e será um atrativo a mais para as crianças neste final de ano”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE.







DESTINO QUE ABRAÇA

Pelas ruas de Monte Verde, Papai Noel e o mascote, o esquilo Nelson, levam de trem as lamparinas mágicas que são o espírito de natal MOVE/DIVULGAÇÃO



Ao escolher o tema “destino que abraça” para esse Natal nas Montanhas, os organizadores colocam em evidência a nova marca e posicionamento turístico do tradicional vilarejo do Sul de Minas, lançado em maio, enaltecendo a vocação do distrito de ser hospitaleiro e promover um turismo sustentável e inclusivo. O fato foi reconhecido diversas vezes no prêmio anual Traveller Review Awards, da Booking.com, que tem como base os votos dos usuários e elegeu, em sua edição de 2022, Monte Verde como o local mais acolhedor do país, antes de, no ano seguinte, ainda ficar em terceiro lugar nesta categoria da premiação.

No período da festividade natalina, entre as atrações que oferecem essa atmosfera de acolhimento aos turistas está a Vila do Noel, onde personagens trajados como duendes recepcionam os visitantes para um tour dentro deste espaço. No local, uma espécie de teatro itinerante traz ao público uma bela história de Natal e as famílias presentes também são inseridas ao contexto deste conto antes de se encontrar com diferentes personagens mágicos deste universo encantado. Entre eles estão Esquilo Nelson, Vagalume Anita e Floquinho, que descem de um trenzinho que passa pela avenida Monte Verde e fazem uma apresentação do Despertar das Luzes, em um espetáculo fechado com a participação do Papai Noel e uma linda coreografia até a chegada a um portal montado no fim deste percurso, onde o Bom Velhinho comanda a contagem regressiva para o acendimento da iluminação de toda a via principal do distrito.

Outra atração imperdível do Natal nas Montanhas é a Casa do Noel, que neste ano está sendo montada dentro da sede da MOVE, ao lado do portal de Monte Verde, e cuja abertura ao público ocorrerá em 15 de novembro, das 19h às 22h, com a presença do Papai Noel. Depois disso, o local poderá ser visitado nos dias 16 e 30 deste mês, das 13h às 22h. Em dezembro, o espaço abrirá em todos os sábados (13h às 22h), domingos (11h às 20h) e segundas-feiras (13h às 20h), além de poder ser curtido pelos turistas nos dias 24 (11h às 21h) e 25 (11h às 15h).



A realização é da MOVE, da Prefeitura Municipal de Camanducaia, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.



Confira a programação completa de atrações do Natal nas Montanhas:





15/11 – sexta-feira

19h – Apresentação teatral de abertura da Cia “Mas Por Quê?”

20h30 – Apresentação da Orquestra Camanducaiense de Viola Caipira



16/11 – sábado

15h - Apresentação da companhia Grand Jeté ballet

16h – Apresentação da “Vila do Noel”

21h - Apresentação da “Vila do Noel”



23/11 – sábado

15h - Apresentação teatral do espetáculo “Um sonho natalino”

19h30 – Apresentação do coral Araucária

20h - Apresentação teatral do espetáculo “Um sonho natalino”



30/11 – sábado

12h30 – Apresentação do espetáculo “Blitz do Noel”

15h - Apresentação da “Vila do Noel”

19h - Apresentação do espetáculo “Despertar das Luzes”

20h - Apresentação da “Vila do Noel”



7/12 – sábado

16h - Apresentação teatral do grupo Giralua, no bairro Cruzeiro, em Camanducaia

19h - Apresentação do espetáculo “Despertar das Luzes”



14/12 – sábado

16h - Desfile do personagem Duende da Vida

16h - Apresentação teatral do grupo Giralua, no bairro Cemitério, em Camanducaia

19h - Apresentação do espetáculo “Despertar das Luzes”



15/12 – domingo

10h – Apresentação teatral do grupo Giralua, na Praça na Igreja, no distrito de São Mateus



21/12 – sábado

15h - Apresentação do coral Desbravadores

16h - Desfile do personagem Duende da Vida

18h – Apresentação teatral do grupo Giralua, na Praça da Matriz, em Camanducaia

19h - Apresentação do espetáculo “Despertar das Luzes”



22/12 – domingo

12h30 – Apresentação do espetáculo “Blitz do Noel”

15h - Apresentação da “Vila do Noel”

15h - Apresentação teatral do grupo Giralua, na Praça da Igreja, no distrito de São Mateus

20h - Apresentação da “Vila do Noel”



24/12 – terça-feira

9h – Realização da ação Natal Solidário



25/12 – quarta-feira

12h30 - Apresentação do espetáculo “Blitz do Noel”

15h - Apresentação da “Vila do Noel”

19h - Apresentação do espetáculo “Despertar das Luzes”

20h - Apresentação da “Vila do Noel”



28/12 – sábado

16h - Desfile do personagem Duende da Vida

19h - Apresentação do espetáculo “Despertar das Luzes”



29/12 – domingo

15h - Apresentação da “Vila do Noel”

20h - Apresentação da “Vila do Noel”



30/12 – segunda-feira

19h - Apresentação do espetáculo “Despertar das Luzes”



31/12 – terça-feira

19h – Parada de Ano Novo



4/1 – sábado

15h - Apresentação da “Vila do Noel”

19h - Apresentação da “Vila do Noel”



11/1 – sábado

16h - Desfile do personagem Duende da Vida

19h - Apresentação do espetáculo “Despertar das Luzes”



12/1 – domingo

8h – Passeio ciclístico Pedal Luz

12h30 - Apresentação do espetáculo “Blitz do Noel”

15h - Apresentação da “Vila do Noel”

20h - Apresentação da “Vila do Noel”



18/1 – sábado

15h - Apresentação teatral do espetáculo “Um sonho natalino”

20h - Apresentação teatral do espetáculo “Um sonho natalino”



25/1 – sábado

15h - Apresentação da “Vila do Noel”

20h - Apresentação da “Vila do Noel”



26/1 – domingo

12h - Apresentação teatral do espetáculo “Um sonho natalino”

14h30 - Apresentação teatral do espetáculo “Um sonho natalino”



1/2 – sábado

15h - Apresentação teatral do espetáculo “Um sonho natalino”

20h - Apresentação teatral do espetáculo “Um sonho natalino”





Confira a programação social do Natal nas escolas da região:



26/11 – 9h - Contação de histórias na creche Luiz Chiaradia, em Camanducaia

26/11 – 15h30 – Contação de histórias na creche Mirna Vargas, em Camanducaia

27/11 – 8h e 15h – Apresentações teatrais na escola Dr. Onofre Vargas, em Camanducaia

27/11 - 15h30 – Contação de histórias na creche Maria Florinda dos Santos

28/11 - 10h - Contação de histórias na escola Prudente de Moraes, na Melhoramentos

28/11 – 13h – Apresentação teatral na escola Alice Weiszflog, na Melhoramentos

3/12 – 8h e 13h – Contação de histórias na Pré-Escola Municipal Adolfa Maria, em Camanducaia

3/12 - 15h30 - Contação de histórias do Centro Municipal de Educação Infantil Milton Salles, em Monte Verde

4/12 – 8h30 – Contação de histórias na creche Sonia Maria, em Monte Verde

4/12 – 13h – Apresentação teatral na Pré-Escola Sonia Maria, em Monte Verde

4/12 – 16h – Apresentação teatral na escola Karlis Kempis

5/12 – 10h – Apresentação teatral na escola Araucária, em Bom Jardim

5/12 – 15h30 - Apresentação teatral na escola Francisco Leite, em São Mateus

6/12 – 9h - Apresentação teatral na creche Gentil Faria, em Camanducaia

6/12 – 14h – Apresentação teatral na escola Dr. Moreira Brandão, em Camanducaia