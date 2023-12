A magia chegou! O despertar das luzes brilham e encantam. Não há como negar a sensação contagiante de compaixão e ternura que as milhares de microlâmpadas proporcionam. Para onde quer que a vista alcance, há algo que nos prende a atenção. Nos faz soltar um sorriso e voltamos a ser crianças diante da chegada de Papai Noel e seus ajudantes. Há o fascínio da decoração temática que transforma Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, em um verdadeiro conto de fadas, criando uma atmosfera de alegria e celebração.

Toda o distrito de Camanducaia está iluminado com as luzinhas de Natal MOVE/Divulgação

O Natal Cultural nas Montanhas: Contando Histórias e Desenhando Sonhos, em Monte Verde (MG), começou na quinta-feira (29/11), com o prefeito de Camanducaia, Rodrigo Oliveira, entregando a simbólica chave do município ao Papai Noel. Até o dia 30 de dezembro, Monte Verde terá cerca de 30 atrações gratuitas para toda a família. Em seguida, até 20 de janeiro de 2024, a cidade continuará com sua decoração totalmente iluminada encantando os turistas. A expectativa é receber cerca de 200 mil pessoas durante todo o período.

Organizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) em parceria com a Prefeitura de Camanducaia, a abertura do Natal nas Montanhas celebra os 73 anos de Monte Verde. O evento de abertura, ocorreu no portal de entrada de Monte Verde e contou com apresentações do coral da escola Araucária e do grupo teatral e banda "Mas Por quê?".

Vá se divertir e se encantar com os ajudantes de Papai Noel, em Monte Verde MOVE/Divulgação

Neste ano, o Natal Cultural nas Montanhas terá atividades em Monte Verde, Camanducaia e São Mateus. Entre os destaques da programação, que pode ser conferida em detalhes no site do Natal nas Montanhas, está o espetáculo Despertar das Luzes, nos dias 9, 16 e 23 de dezembro, na Avenida Monte Verde.

A Casa do Noel, que sempre encanta os turistas, receberá visitantes até 25 de dezembro. Neste ano, as oficinas de pintura Bauer, com vagas limitadas e gratuitas, também serão oferecidas. O tema do Natal nas Montanhas 2023 é "Contando Histórias e Desenhando Sonhos".

"Preparamos cada detalhe para encantar e trazer a magia do Natal para o nosso distrito, criando memórias inesquecíveis para as famílias que prestigiarem esta edição do Natal Cultural nas Montanhas. Este é o quarto ano que estamos realizando o evento e esperamos repetir o sucesso das edições anteriores e surpreender a todos", conta Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

Até o final de dezembro, 30 atrações vão movimentar o Natal das Montanhas de Monte de Verde MOVE/Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a decoração é assinada pela cenógrafa Carla Joner, responsável por criar uma atmosfera de acolhimento aos turistas a partir das imagens desenhadas por Jaime Pina. “A agenda cultural montada para o Natal nas Montanhas possui atrativos de sobra para as famílias e a decoração está maravilhosa, deixando Monte Verde ainda mais lindo do que já é para receber os turistas durante o evento, sendo que os visitantes ainda poderão apreciá-la até 20 de janeiro”, reforça Rebecca.

Casa de Papai Noel

A Casa de Papai Noel está pronta para receber os visitantes MOVE/Divulgação

Outro local que se transforma no Natal é o Parque Oschin, em Monte Verde, que ganhou uma decoração especial e abriu sua programação no dia 1º de novembro. O Natal Exuberante promete muita diversão para a família com atrações diárias, exceto às terças-feiras, como a fábrica de brinquedos e o correio do Papai Noel. A programação conta também com a descida de trenó do Papai Noel e o show de luzes. O Parque Oschin conta com nascentes, araucárias e xaxins centenários, além de diferentes espécies de animais, como as lhamas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do parque e recomenda-se comprar com antecedência, já que o acesso é limitado.

Este ano, os proprietários do Parque Oschin inauguraram um espaço novo chamado Villaleta, na antiga Chácara Adélia, na avenida Sol Nascente, 269. Neste local, foi montada a Casa do Papai Noel. Um combo de ingressos está disponível para quem quiser visitar os dois lugares. Mais informações podem ser obtidas no site da atração.





COMO CHEGAR



Monte Verde, cidade palco para um dos natais mais belos do país, está a 483 km de distância de Belo Horizonte. Para chegar até o distrito de Camanducaia, no extremo sul do estado, o turista pode optar pela viagem de carro. Basta, então, pegar a Rodovia Fernão Dias (BR-381), sentido São Paulo, até avistar as belezas da cidade e, claro, as luzes do natal mais lindo do estado.

HOSPEDAGEM



Que tal curtir mais um dia do natal mais belo de Minas Gerais? Para isso, os chalés, pousadas e hotéis são boas pedidas. Acesse o site oficial de Monte Verde e confira os contatos úteis para curtir a experiência imperdível do Natal Cultural nas Montanhas.



Natal nas Montanhas

De 29/11 a 20/01//2024

WhatsApp: (35) 3438 1839

Parque Oschin



WhatsApp: (35) 99753-4333