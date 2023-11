Árvores, luzes, músicas, tudo nesta época do ano ganha um ar específico e tradicional: o da magia do natal. Principalmente em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, que oferece os mais belos festejos natalinos do Brasil. O refúgio mineiro se prepara para o Natal Cultural nas Montanhas 2023, que terá o tema "Contando Histórias e Desenhando Sonhos" e acontecerá entre 29 de novembro e 20 de janeiro. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas prestigiem as festividades natalinas, assim como nos anos anteriores.



A abertura do evento( 29/11) será no dia do aniversário de 73 anos de Monte Verde. O prefeito de Camanducaia, Rodrigo Oliveira, fará a entrega simbólica da chave do município ao Papai Noel, inaugurando oficialmente o período de festas. As apresentações culturais começarão em dezembro e a decoração será mantida no distrito até 20 de janeiro de 2024.

Local instagramável: passarela na entrada de Monte Verde ganhou decoração especial de Natal para receber os visitantes MOVE/Divulgação

O evento é organizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) em parceria com a Prefeitura de Camanducaia e contará com uma extensa programação gratuita de apresentações culturais para toda a família, além de uma decoração encantadora com muitas luzes. A vila inteira se prepara para este período e a decoração temática transforma o distrito em um verdadeiro conto de fadas, criando uma atmosfera de alegria e celebração.



"Este é o quarto ano em que a MOVE está realizando o Natal Cultural nas Montanhas, e o objetivo é, mais uma vez, encantar a todos que buscam a nossa região como destino para este período tão especial para as famílias", afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

Casa de Papai Noel

Com inspiração alemã, distrito de Camanducaia se torna a casa do Papai Noel em Minas Move/Divulgação

Outro local que se transforma no Natal é o Parque Oschin, em Monte Verde, que ganhou uma decoração especial e abriu sua programação no dia 1º de novembro. O Natal Exuberante promete muita diversão para a família com atrações diárias, exceto às terças-feiras, como a fábrica de brinquedos e o correio do Papai Noel. A programação conta também com a descida de trenó do Papai Noel e o show de luzes. O Parque Oschin conta com nascentes, araucárias e xaxins centenários, além de diferentes espécies de animais, como as lhamas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do parque e recomenda-se comprar com antecedência, já que o acesso é limitado.



Este ano, os proprietários do Parque Oschin inauguraram um espaço novo chamado Villaleta, na antiga Chácara Adélia, na avenida Sol Nascente, 269. Neste local, foi montada a Casa do Papai Noel. Um combo de ingressos está disponível para quem quiser visitar os dois lugares. Mais informações podem ser obtidas no site da atração.

Brilho que vem do Sul

Gramado e Canela, localizadas na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, são conhecidas por suas belezas naturais, sua gastronomia e sua cultura. No entanto, é durante o Natal que elas se transformam em um verdadeiro conto de fadas. Desde o final de outubro, as ruas e praças das duas cidades estão enfeitadas com milhões de luzes, criando um cenário mágico e deslumbrante. Os pinheiros são iluminados e decorados com enfeites natalinos, e as vitrines das lojas ganham um toque especial.



A 38ª edição do Natal Luz de Gramado, que teve início em 26 de outubro e vai até 21 de janeiro de 2024, oferece uma programação natalina repleta de atrações. Shows, desfiles, apresentações teatrais e musicais, além de atividades lúdicas para crianças e adultos, que encantam visitantes de todas as idades de diversas partes do Brasil e do exterior. Destaque para o Acendimento das Luzes, que acontece na Avenida Borges de Medeiros. Milhares de pessoas se reúnem para assistir ao espetáculo, que conta com a presença do Papai Noel e seus ajudantes.“Cada luz que se acende marca o início de um sonho encantado. É um momento sublime que celebra a chegada das noites encantadas, criando um cenário cheio de esperança, amor e paz”, descreve oficialmente a organização do evento.

Outro destaque da programação é o Grande Desfile de Natal, que reúne mais de 500 artistas em um espetáculo de luzes, música e dança. O desfile percorre as principais ruas de Gramado, encantando o público com sua grandiosidade. Para as crianças, diversas atrações, como o Reino do Natal, um parque temático com brinquedos, shows e atividades lúdicas. Também é possível visitar a Casa do Papai Noel, onde os visitantes podem conhecer o lar do bom velhinho e tirar fotos com ele.





Sonho de Natal



Em Canela, o tradicional Sonho de Natal está em sua 36ª edição, que teve início no dia 27 de outubro e se estende até 14 de janeiro de 2024. A programação cultural natalina inclui música, teatro, dança, artesanato e projetos especiais nas principais ruas e avenidas da charmosa cidade gaúcha. A magia do Natal terá a presença lúdica de Papai Noel distribuindo abraços, carinho e presentes aos visitantes. Na chamada Parada de Natal, o bom velhinho se une aos parques e atrativos da cidade, levando alegria e diversão para celebrar a vida, a união, o amor, a família e, claro, o natal.



Desde 1988, o Sonho de Natal em Canela tem sido responsável por quebrar recordes ano após ano. Milhares de pessoas são atraídas para a cidade durante a temporada de Natal, encantando-se com as programações e decorações oferecidas pelo evento. É uma experiência única, que promove um ambiente familiar e lúdico, repleto de efeitos visuais e tecnologia de ponta. Além de celebrar o nascimento de Cristo, o Sonho de Natal também busca resgatar a generosidade entre as pessoas.



O evento oferece atrações para todas as idades. Shows e espetáculos são realizados tanto na Catedral de Pedra, considerada uma das sete maravilhas do Brasil, como na Praça João Corrêa. Nesta edição, os espetáculos não se limitam ao Teatro Municipal, acontecendo também ao ar livre para que mais pessoas possam assistir às apresentações.

Programação completa



