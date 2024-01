Monte Verde, no Sul de Minas, é consolidado como destino nacional de Natal. O distrito, que fica em Camanducaia, já recebeu mais de 200 mil turistas desde o início da programação do “Natal nas Montanhas, Contando Histórias 2023 e Desenhando Sonhos”.

A abertura do Natal aconteceu no dia 29 de janeiro, e a decoração do distrito será mantida até o próximo sábado (20/1).

Rebecca Wagner, presidente da Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), cita que este era um pedido dos turistas que visitavam o distrito em anos anteriores.

“Estamos realizando mais uma edição de sucesso do Natal nas Montanhas, preservando a decoração para encantar aqueles que visitarem nosso distrito em janeiro. Foi um pedido dos turistas nos anos anteriores, o que conseguimos realizar nesta edição”, ressalta Rebecca.

Neste ano, o tema do Natal nas Montanhas é “Desenhando Sonhos”, uma homenagem a Jaime Pina, que eternizou a história de Camanducaia em textos e desenhos. A decoração é assinada pela cenógrafa Carla Joner, responsável por criar uma atmosfera de acolhimento aos turistas a partir das imagens desenhadas por Jaime Pina.



Além das atrações culturais promovidas em dezembro e da tradicional decoração, a programação do Natal nas Montanhas contou também com a terceira edição do Pedal Luz, realizado no último domingo (14/1), com um percurso de 34 km para os adultos e um específico de 7 km para as crianças.

O evento ciclístico teve a participação de 155 inscritos (143 adultos e 12 crianças) de 14 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais. O passeio ocorreu com o apoio de 40 voluntários, entre eles, integrantes da Associação Monte Verde Esportes de Montanha (AMVEM).

O evento é beneficente. Nele, foram sorteados diversos brindes aos participantes e arrecadadas doações de alimentos e itens de higiene pessoal, destinados ao abrigo municipal da cidade.

Por meio do uso do aplicativo Strava, que faz medições de distância completada, tempo para terminar os percursos e outros dados relacionados ao desempenho dos ciclistas, o “Pedal Luz” promoveu o desafio Rei e Rainha da Montanha, que pagou o prêmio de R$ 250 para cada um dos seus vencedores. O ganhador dessa disputa entre os homens foi Nivaldo Barreto França, de Monte Verde, enquanto Caroline Alves de Lazari, de Monte Alegre do Sul (SP), triunfou entre as mulheres.



Antes da realização dessa edição do “Pedal Luz”, quem visitou Monte Verde em dezembro se emocionou com as apresentações culturais gratuitas que ocorreram ao longo do mês. Entre os destaques, estiveram a Casa do Noel, o Despertar das Luzes e as apresentações de dança e música. Além disso, os visitantes puderam aproveitar, gratuitamente, as oficinas de pintura Bauer.

O Natal nas Montanhas é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e Lei Estadual de Incentivo à Cultura, sendo uma realização da MOVE, Prefeitura Municipal de Camanducaia, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas, Ministério da Cultura e Governo Federal.



*Iago Almeida / Especial ao EM