As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023 foram divulgadas na manhã desta terça-feira (16/1), dois meses depois da aplicação das provas, em 5 e 12 de dezembro. No entanto, centenas de alunos relataram não conseguir acessá-las devido a erros no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

A princípio, os resultados seriam divulgados às 9h, o que não ocorreu. De acordo com o INEP, as notas foram disponibilizadas a partir das 10h30. Porém, como muitos estudantes estavam com a página aberta, o site ficou congestionado devido ao alto número de visitantes.

Nas redes sociais, os alunos relataram ansiedade por não conseguir ver as notas. “Nas próximas eleições, o candidato que prometer melhorias no site do INEP ganha meu voto”, disse uma internauta. “Não sei quem está mais desestabilizado, eu ou o site do INEP”, brincou outra estudante, no X (antigo Twitter).

O INEP não se pronunciou sobre os erros no site. Para acessar a nota da prova, basta entrar na Página do Participante. Vale ressaltar que os resultados divulgados nesta terça são apenas dos alunos que estavam no terceiro ano ou já concluíram o ensino médio. Aqueles que fizeram a prova como “treineiros” só terão acesso às notas em março.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata