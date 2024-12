Um homem de 48 anos morreu na manhã desta terça-feira (3/12) ao ser atropelado pela própria carreta em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais.





O acidente ocorreu próximo a uma concessionária de caminhões, localizada na Rua Manoel José Ferreira, no Bairro São Caetano. Segundo testemunhas, o motorista realizava a manutenção do veículo quando o cavalo mecânico desengatou do reboque e o atingiu.





De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) constatou que a vítima apresentava politrauma. Quando os socorristas chegaram ao local, o homem já estava sem vida.





A Polícia Militar e a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionadas e compareceram ao local. O espaço foi isolado para os trabalhos periciais, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

*Amanda Quintiliano especial para o EM