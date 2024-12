Você sabia que Belo Horizonte tem um serviço de saúde para quadros clínicos especiais? O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital, atende os mais suscetíveis a doenças ou riscos de complicações.

O local é destinado ao acolhimento de imunodeprimidos, transplantados, oncológicos, recém-nascidos prematuros extremos, pessoas que tiveram contato com agentes infecciosos por motivos profissionais ou que tenham sofrido violência sexual. Geralmente, o Crie é quem oferece medicamentos, vacinas e outros insumos específicos, como imunoglobulinas por exemplo.





Neste ano, a unidade realizou cerca de 20 mil atendimentos, com a administração de aproximadamente 55 mil doses de imunobiológicos, e, dependendo do período do ano, a média de atendimentos vai de 150 a 200 pacientes por dia.

Vacinas como anti-pneumocócica 13 e 23, anti-meningocócica C e ACWY, contra a hepatite A, contra o HPV, haemophilus influenzae tipo B, hexavalente acelular, dentre outras, além de imunoglobulinas para exposição de risco, são aplicadas no lugar.





Como funciona?





O atendimento é por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio.





O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. Já aos sábados, domingos e feriados, o atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h.





O que levar?





Os pacientes encaminhados para o Crie devem apresentar relatório médico completo, constando justificativa clínica (diagnóstico) e exames. No caso dos internados, o hospital entra em contato com a equipe solicitando a liberação do imunobiológico. Portanto, é necessário que a unidade hospitalar envie relatório médico, cartão de vacinação, prescrição e exames laboratoriais, quando for o caso.

Aos fins de semana e feriados, o Crie também aplica a vacina antirrábica humana. Já nos dias úteis, a assistência médica ao paciente que sofreu agressão animal é realizada no centro de saúde.





Serviço





Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie)





Endereço: Rua Domingos Vieira, 488, 2º andar, Santa Efigênia

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h

Aos sábados, domingos e feriados das 8h às 12h e das 14h às 18h