O fluxo de pessoas nas estações Santa Tereza e Santa Efigênia do Metrô de Belo Horizonte será alterado a partir desta sexta-feira (6/12). A mudança ocorre devido às revitalizações na via. A nova operação vai se manter até o dia 16 deste mês.





A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte, informou que não vai haver baldeação nesse período de alterações. Já os intervalos entre os trens serão alterados somente nos sábados (7/12 e 14/12), quando o tempo de espera será de 15 minutos durante todo o dia. Nos outros dias, o intervalo é de 7,5 minutos no horário de pico e 15 min nos demais horários.





Veja o que muda





Nos horários de pico, na Estação Santa Tereza, o embarque e o desembarque de usuários ocorrerão somente em um lado da plataforma.





Nos horários de vale, ou seja, aqueles que não são de pico, o embarque e o desembarque serão realizados somente em um lado da plataforma em ambas as estações.





Obras de revitalização





A via permanente corresponde a toda estrutura dos trilhos e será completamente substituída até março de 2027 no projeto de revitalização da malha metroviária da capital mineira. O trecho da estação central faz parte da segunda etapa do plano, que irá reconstruir 3,2 km do trajeto entre Calafate e Santa Tereza, e deve ser concluído até março de 2025. Dessa forma, após a conclusão do trecho, as obras seguem na via até a Estação Vilarinho, alternando em pontos de 300 metros.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos