O Governo de Minas Gerais vai investir R$ 374 milhões em ações de modernização e inclusão nas escolas públicas estaduais. O Programa Estadual de Melhoria e Investimento no Ensino Público (Premiep), foi anunciado na tarde desta terça-feira (3/12), pelo secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga. Os valores serão destinados a áreas de educação especial, incentivo ao esporte e qualificação técnica e profissional.





A gestão dos recursos financeiros do Premiep será descentralizada, ou seja, os valores serão depositados diretamente para as Caixas Escolares, a partir da próxima terça-feira (10/12). A distribuição dos recursos será feita com base no número de turmas e estudantes e no atendimento específico de cada escola.





Conforme o Executivo estadual, o objetivo do projeto é reduzir desigualdades e garantir que todos os estudantes tenham acesso aos recursos necessários para “uma educação de qualidade”. Por isso, o uso dos investimentos será monitorado e acompanhado pela secretaria. Igor Alvarenga explica que cada diretor também terá que assinar um termo de compromisso para que os objetivos sejam alcançados.





Do valor total, R$ 143,9 milhões serão destinados à aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos para o apoio aos estudantes que fazem parte do programa de Atendimento em Educação Especializado nas Salas de Recursos. De acordo com o chefe da pasta, 1.501 escolas geridas pelo Estado possuem as salas dedicadas ao Atendimento Educacional Especializado (AEE).





Outro destaque do programa anunciado nesta terça-feira é o incentivo à prática esportiva. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, 32,4% do valor do Premiep, ou seja R$ 121,5 milhões, serão direcionados à aquisição de materiais esportivos para todas as etapas de ensino, visando dar mais condições ao desenvolvimento das aulas de educação física.





Além disso, R$ 108,6 milhões serão destinados às escolas que possuem laboratórios de cursos técnicos. O investimento tem objetivo de modernizar os espaços, com aquisição de equipamentos e insumos especializados. Com isso, o Estado espera que haja o fortalecimento da integração entre teoria e prática.