Isadora Freitas Araújo, de 20 anos, morreu antes de dar entrada no hospital de Frutal, no Triângulo Mineiro

Dois homens, de 36 e 39 anos, foram indiciados por homicídio culposo (sem intenção de matar) pela morte de Isadora Freitas Araújo, de 20 anos, durante uma festa no estacionamento do aeroporto municipal de Frutal, no Triângulo Mineiro, informou a Polícia Civil nesta terça-feira (3/12).

O caso aconteceu em 3 de março deste ano. Um dos indiciados era o organizador do evento, segundo apurado durante a investigação.

A perícia constatou que a vítima morreu em razão de asfixia, causada por choque elétrico, após cair em cima de 72 baterias interligadas em quatro conjuntos que estavam produzindo energia para um paredão de som automotivo.

“As investigações indicam que a carretinha onde estavam as baterias não contava com proteção (gradil ou cerca) para evitar o contato com o público e que o responsável pelo som não tomou providências para que a jovem e as demais pessoas saíssem de cima do paredão, mesmo ciente de que o equipamento estava dando choque”, disse a PCMG.

Os policiais civis também apuraram que, embora o evento tivesse alvará municipal válido, intermediado pelo outro indiciado, não havia bombeiro civil no local. Também foi observado que a festa foi realizada às margens de uma rodovia, sem sinalização de segurança.

“Diante disso, conforme levantado no inquérito, tanto o organizador quanto o responsável pelo som foram negligentes com a segurança do local e do paredão”, finalizou a instituição policial.