Às vésperas de receber o reconhecimento dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal (QMA) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, o Governo de Minas preparou espetáculos de drones, que serão realizados em dez cidades das dez regiões produtoras da iguaria. A decisão será anunciada nesta quarta-feira (4/12), às 16h30, em Assunção, no Paraguai. As apresentações estão previstas para os dias 6 a 14 de dezembro.

Os shows vão iluminar o céu de São Roque de Minas (6/12), Diamantina (6/12), Araxá (7/12), Serro (7/12), Serra do Salitre (8/12), Santa Bárbara (8/12), Patos de Minas (13/12), Coronel Xavier (13/12), Uberlândia (14/12) e Lima Duarte (14/12), projetando imagens de queijos, montanhas e símbolos da cultura mineira. As apresentações ocorrerão nas praças centrais de cada município.

“Os espetáculos de drones são uma maneira inovadora e emocionante de celebrar o Queijo Minas Artesanal e as riquezas culturais de Minas Gerais, combinando tradição e tecnologia para criar uma experiência única", afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, que está confiante quanto ao reconhecimento da Unesco.

Segundo ele, o evento pretende aproximar ainda mais a população local do aguardado título internacional. Além disso, a ação faz parte de um calendário de ações estratégicas que acontecerão em Belo Horizonte e no interior a partir desta quarta-feira.

Programação em BH

As ações de valorização do QMA se estendem até o dia 15 de dezembro. Como parte da programação, BH recebe, nesta quarta-feira (4/12), um espetáculo do violinista e compositor Marcus Viana, acompanhado pelo Coro Sinfônico do Palácio das Artes. Os artistas prometem encantar o público das janelas e varandas do Palácio da Liberdade, na região Centro-Sul. Na sequência, os drones encerram a noite.

Entre os dias 5 e 8 de dezembro, cerca de 80 jornalistas de todo o país vão percorrer as dez regiões produtoras do Queijo Minas Artesanal no estado. No dia 15, o coletivo estará presente na capital mineira para a apresentação do maior queijo do mundo, que será produzido em Ipanema, no Vale do Rio Doce.