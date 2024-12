Última postagem de Flávio em suas redes sociais, feita no Museu do Louvre, em Paris

As malas do fotógrafo mineiro Flávio de Castro Sousa, 36 anos, desaparecido há uma semana em Paris, foram abertas nesta terça-feira (3/12) na Embaixada do Brasil na capital francesa. Segundo um dos amigos de Flávio, Rafael Basso, responsável por acompanhar o caso na França, ele e outros amigos foram à delegacia levar duas malas de alumínio e o celular do amigo, encontrados nos últimos dias. No entanto, a polícia francesa não aceitou ficar com os pertences.

Basso contou ter autorização da família para abrir as malas, mas escolheu não fazê-lo sem a presença de autoridades consulares ou da polícia francesa, para evitar serem responsabilizado ou alterarem possíveis provas do caso. "O interesse é que a diplomacia brasileira peça esclarecimentos à polícia francesa, o que começou a ser feito agora", disse ele.

Nesta terça, os amigos e um adido da Polícia Federal (PF) brasileira acompanharam o procedimento, mas nenhuma pista sobre o paradeiro do jovem foi encontrada junto aos objetos. Procurado pelo Estado de Minas, o Consulado-Geral do Brasil em Paris informou que os pertences foram abertos na presença do representante da PF em Paris, o delegado Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, mas não deu detalhes.

Segundo Basso, que acompanhou a análise das bagagens, apenas objetos pessoais foram encontrados nas malas. "Roupas e equipamentos fotográficos, nada que chamasse a atenção para um inquérito ou ajudasse a avançar para saber sobre o paradeiro dele", conta ele.

Ainda conforme o relato, o conteúdo do celular e do laptop de Flávio, que estava em uma das malas, não foi analisado na Embaixada brasileira em Paris e deve ser enviado às autoridades brasileiras. "Ainda não sabemos quando. Estamos vendo isso com a família e com uma empresa que possa cuidar dos pertences", comenta.

Sete dias após o sumiço do fotógrafo, a polícia francesa transferiu a denúncia do desaparecimento de Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, para um departamento especializado na investigação de desaparecimentos, conforme informação de Rafael Basso. Com isso, o caso deverá ser acompanhado de perto pelo Itamaraty.