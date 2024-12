Um homem, de 32 anos, sobreviveu a uma tentativa de homicídio na noite dessa terça-feira (3/12), no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Ele foi atingido por cinco disparos de arma de fogo na cabeça, mas foi socorrido com vida.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima viu a viatura da polícia, disse que sofreu uma tentativa de homicídio, passou as características dos suspeitos e pediu socorro até o Hospital Risoleta Neves.





Com as informações passadas pela vítima, a polícia iniciou rastreamento na região e visualizou três indivíduos em uma rua da região. Ao avistarem a viatura, o trio iniciou a fuga.





Durante a perseguição, os militares notaram que um dos indivíduos estava armado. Foi dada ordem de parada e para que ele soltasse a arma, mas o homem ignorou, apontou o revólver para a polícia, que revidou e atirou.

Dois dos suspeitos correram até a margem do Rio do Onça e atravessaram a nado. O terceiro fugiu no sentido MG-020, onde foi cercado e abordado.





O homem, de 24 anos, confessou que ele e outros dois colegas atiraram contra a vítima a mando dos líderes do tráfico de drogas do Bairro Ribeiro de Abreu. Ele ainda afirmou que um adolescente, de 16 anos, fez os disparos e estava com a arma. O outro suspeito, de 20, também foi identificado e segue foragido.





A vítima foi atendida no Risoleta Neves com cinco perfurações na cabeça, mas estava estável e não corria risco de morte. Ele reconheceu o trio de suspeitos e identificou o adolescente como autor dos disparos.

Durante as diligências, foi constatado pela polícia que havia um mandado de prisão em aberto contra a vítima. Ela ficou internada sob escolta policial.





A perícia foi acionada e o homem de 24 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.