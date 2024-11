Um acidente envolvendo um carro e uma carreta na manhã deste sábado (16/11) na BR-040, em Três Marias, na Região Central Mineira, deixou três pessoas feridas, sendo uma delas uma criança em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida teria acontecido após o motorista do carro ter perdido o controle da direção ao desviar de outro veículo e, na sequência, invadir o pátio de um posto de combustíveis, no KM 281, onde colidiu com a traseira de uma carreta parada.

Havia três ocupantes no carro: o motorista, de 26 anos, uma mulher, de 22, e uma criança, de 12. Todos sofreram escoriações e suspeitas de fratura. A criança se feriu com mais gravidade e foi levada, com urgência, para um hospital de Três Marias.





Os demais ocupantes do veículo foram atendidos pelos bombeiros ainda no local e encaminhados para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros alerta para que motoristas tenham atenção redobrada ao trafegar pelas rodovias, especialmente em áreas de grande fluxo.