A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recapturou um homem foragido da Justiça, na manhã deste sábado (16/11), durante uma ação de fiscalização de trânsito em Montes Claros, no Norte de Minas. O homem tem histórico de desacato a autoridades.

O suspeito estava sendo procurado desde outubro deste ano, quando teve um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais e de Inquéritos Policiais da Comarca de Montes Claros.

A captura ocorreu durante a Operação Proclamação da República, na Rodovia MGC-135, na altura do quilômetro 375.

Segundo a PMRv, o homem, que conduzia um Citröen C3 preto, parou ao visualizar a operação policial. A atitude chamou a atenção da guarnição, que realizou a abordagem do veículo.

Durante a abordagem, foi realizada uma consulta no sistema, que revelou a existência do mandado de prisão em aberto. O documento, que permanece válido até fevereiro de 2028, resultou na imediata prisão do homem, que estava foragido há quase um mês.

De acordo com o órgão, assim que o homem foi informado da prisão, ele resistiu e precisou ser algemado.

Após a recaptura, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de plantão em Montes Claros, onde deverá responder pelo mandado de prisão.



