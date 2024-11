Ela está entre as melhores frutas do mundo, é brasileiríssima de nascença e serve de matéria-prima para vários produtos artesanais. E, nesta temporada, se torna a grande estrela, mais ainda em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), onde ocorre até domingo (17/11) o 38º Festival da Jabuticaba.

Com entrada gratuita no cenário do Centro Histórico da cidade, o evento conta com 25 estandes de derivados da frutinha e 16 espaços gastronômicos nas praças Melo Viana e Santa Rita. De acordo com a prefeitura local, a expectativa gira em torno de 100 mil pessoas presentes – público que poderá comprar produtos e saborear pratos à base de, claro, jabuticaba. Sem falar no prazer de curtir a fruta in natura.

Nos estandes, moradores e visitantes podem encontrar geleias, licores, compotas, doces, sorvetes, vinhos e molhos, todos à base da jabuticaba, eleita a segunda melhor fruta do mundo por um ranking internacional, o Taste Atlas, conforme divulgado pela Prefeitura de Sabará.

Já na área gastronômica, estão comidas com ingredientes derivados da fruta, incluindo pastéis, tropeiro, acarajé, espetinhos, macarrão na chapa e drinks.

Visitando o festival pela primeira vez, o casal Vitor Luiz da Silva, engenheiro de processos, e Carolina Abreu, analista de calibração, residente em Contagem, na Grande BH, provou - e adorou - o picolé de jabuticaba.

"Não é enjoativo nem muito doce. E bem leve", disse Vitor. "Este festival está uma maravilha. Surpreendente!", acrescentou Carolina. Perto dali, no estande Ouro Negro, Carolina Torres apresentava os drinks feitos com a frutinha. "É uma novidade. Minha família tem tradição, está presente no festival desde o primeiro", disse ela, que é designer de interiores.

Presente desde os primórdios, Maria José Souza Pereira se lembra do tempo em que os produtos eram vendidos em barracas de lona. "Muitas coisas mudaram e estamos aqui até hoje. Criamos muitos produtos, como o doce de casca de jabuticaba, que já foi premiado".

Ao lado da filha Edwiges Regina de Souza Pereira, Maria José, da "Novidades Maria", mostrou a cachaça saborizada, bombom, geleia, palha italiana, "beijo quente" e outras iguarias.

Durante o evento, também acontecem apresentações culturais e venda de produtos artesanais sabarenses. Todas as atrações e novidades podem ser conferidas no site oficial. Ainda na programação do festival, o concurso de melhor licor, melhor geleia tradicional, melhor geleia mista e produto inovador. Os vencedores serão anunciados no festival. A promoção é da Prefeitura de Sabará e da Associação de Produtores de Derivados da Jabuticaba de Sabará (Asprodejas).

Motor da economia

Atualmente, o Festival da Jabuticaba consiste no principal evento que movimenta a economia de Sabará, superando até mesmo o carnaval, de acordo com a prefeitura. O material de divulgação informa que o evento oferece inovações dos produtores locais de jabuticaba. “Além disso, promove arte e cultura para a população local e visitantes, com dezenas de apresentações de bandas musicais, arrastando milhares de pessoas para o palco central”.

A primeira edição do Festival da Jabuticaba de Sabará ocorreu em 1987 e reuniu produtores nas ruas da cidade para comercializar a fruta. Com o passar do tempo, ganhou popularidade e aumentou sua dimensão de participantes e de público. Em 2008, o festival foi reconhecido como Patrimônio Histórico Cultural, e a jabuticaba passou a ser Patrimônio Imaterial da cidade.

Serviço

38º Festival da Jabuticaba de Sabará

Até domingo (17/11)

Local: Centro Histórico de Sabará

Horário: sexta-feira e sábado, das 9h às 23h; domingo, das 9h às 20h

Site Oficial: jabuticaba.sabara.mg.gov.br

Evento gratuito aberto ao público.