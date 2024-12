Na Casa do Papai Noel, na Praça Sete, será possível tirar foto de graça com o bom velhinho

Belo Horizonte terá uma ampla - e gratuita - programação de Natal ao longo de dezembro com eventos nas nove regiões da capital mineira, entre os dias 10 e 24. O anúncio foi feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), com patrocínio da Cemig e apoio do Sicoob Divicred.

No dia 10, às 19h, a Casa do Papai Noel retorna à Praça Sete, com direito a tirar fotos gratuitas com o bom velhinho (confira os horários de funcionamento no fim da reportagem). A casa decorada e iluminada terá espaço “instagramável” na parte externa, disponível a qualquer momento, ambientado como uma fábrica de presentes. Outra atração deste espaço serão as apresentações musicais abertas à população, com uma banda sinfônica comunitária e músicos (os horários ainda serão definidos).

Também a partir do dia 10, nove regionais de Belo Horizonte vão receber as Árvores de Desejos, localizadas em praças, que estarão disponíveis 24 horas por dia à população. As árvores iluminadas, de 3 a 4 metros de altura, terão votos natalinos (confira no fim da reportagem onde essa atração estará disponível em cada regional).

O Circuito Iluminado vai formar um corredor - integrado à Praça da Liberdade - ligando a Praça da Savassi e a Praça Sete, se estendendo pelas avenidas Cristóvão Colombo, João Pinheiro Álvares Cabral e Afonso Pena. Além disso, a sede da CDL/BH e o Palácio das Artes ganharão iluminação especial.

Já a Caravana do Papai Noel em Trenó vai percorrer mais de 30 pontos comerciais da capital entre os dias 10 e 24. Serão dois veículos decorados e iluminados em que a população também poderá tirar fotos gratuitas com o Papai Noel.

O Mineirão, na Pampulha, vai sediar em sua esplanada uma agenda cultural especial. A inauguração da árvore de Natal receberá a apresentação de um coral, performance circense, desfile de carros antigos e a chegada do Papai Noel no dia 14, às 16h.

“O Natal BH Iluminada integra o Natal da Mineiridade, promovido pelo governo estadual e pela Cemig, e coloca a capital mineira como um dos principais destinos turísticos da temporada em nosso estado. Além de promover o acesso gratuito da população em ativações natalinas, o programa também vai fomentar o comércio, especialmente nos bairros”, explica o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

De acordo com Patrícia Moreira, subsecretária de Turismo de Minas Gerais, os eventos natalinos de Belo Horizonte no último ano atraíram mais de 3 milhões de pessoas. A expectativa é que esse ano esse fluxo aumente em 20%, o que tem impacto positivo na economia e no comércio.

A gerente de comunicação da Cemig Hannah Drummond calcula que o investimento no Natal de Belo Horizonte, além de outras 25 cidades do interior de Minas Gerais, será de aproximadamente R$ 10 milhões.

Serviço

Casa do Papai Noel

De 10 a 24 de dezembro

Fotos:

Segunda a sexta-feira: 9h às 13h e 15h às 19h



Sábados e domingos: 9h às 13h



Árvores dos Desejos

De 10 a 24 de dezembro

Locais: