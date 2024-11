Um homem, de 20 anos, morreu a tiros por suspeitos em moto em chácara, no município de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (27/11). A motivação do crime é apontada como dívida com traficantes.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação recebeu um chamado e, ao chegar no local, encontrou um corpo no solo, parcialmente coberto por papelões, com sinais de violência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe médica confirmou a morte no local.

O órgão militar localizou uma testemunha, que afirmou ser conhecida da vítima e responsável por cobrir o corpo com papelão. Segundo ela, os dois estavam juntos no início da tarde, quando foram comprar drogas.

A testemunha apontou dois autores, sendo um deles um condutor da motocicleta, de 18 anos, que teria efetuado os disparos, e um passageiro, de 17. A partir deste momento, os militares começaram as buscas pelos suspeitos.

Eles se encaminharam ao endereço de um dos supostos autores, indicado pela testemunha, mas, ao chegarem ao local, foram informados pela moradora, mãe do suspeito, que o homem havia mudado de endereço. Já no novo endereço, o adolescente foi encontrado na companhia da namorada e alegou que não conhecia o autor dos disparos, mas que estava na garupa.



Com ele, a PMMG encontrou uma bolsa preta com entorpecentes. Questionado, o jovem alegou ser traficante do conjunto habitacional Recanto dos Sonhos, e que a arma do crime estaria escondida em outro bloco dos prédios.

Nas buscas, os militares não encontraram o segundo suspeito, mas acharam uma arma de fogo com dois cartuchos usados da ex-namorada do homem.

Segundo as investigações, a motivação do crime seria dúvida de drogas com os traficantes do conjunto habitacional.

O adolescente foi apreendido. A Polícia Civil segue na investigação do caso.