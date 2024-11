Corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para exames no IML

Uma mulher foi encontrada morta seminua sobre um colchão e com um edredom amarrado na cabeça em uma casa do bairro Granja Werneck, Região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (27/11).





Segundo o boletim de ocorrência, militares foram até o endereço da ocorrência depois que denúncias informaram sobre um corpo dentro da residência e cheiro forte na região.





No local, um homem recebeu os policiais e confirmou que havia uma mulher morta em um dos quartos do imóvel. A vítima estava seminua, deitada sobre um colchão com uma grande poça de sangue e a cabeça dela estava amarrada por um cobertor.





A perícia foi acionada, constatou um corte na região do pescoço da mulher, além de sinais de asfixia mecânica, e informou que a morte ocorreu há pelo menos um dia. Uma faca suja de sangue foi localizada próxima ao corpo e recolhida pela polícia.

Questionado, o morador do imóvel deu versões controversas sobre o caso. Inicialmente, ele disse que a vítima estava passando uns dias na casa. Depois, ele afirmou que emprestou o quarto para um casal que conheceu em uma boca de fumo.





Por fim, o homem relatou que é usuário de drogas e álcool, e que não sabe dar detalhes do crime pois estava dormindo há dois dias seguidos.





O homem, de 46 anos, foi encaminhado como suspeito do crime para a Delegacia de Polícia Civil. O corpo da mulher, que não foi identificada, foi recolhido e encaminhado para o IML.