A Polícia Civil prendeu 13 pessoas, apreendeu drogas, R$ 17,5 mil em dinheiro, anotações contábeis de tráfico e cinco veículos nessa quarta-feira (4/12). As prisões e apreensões foram realizadas pela Operação Lockdown, que foi deflagrada com o objetivo de desarticular duas organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. Entre os presos, estão líderes e membros com papéis de destaque nos grupos investigados.

As investigações começaram em 2022, quando um integrante de uma dessas organizações criminosas foi preso. Os investigadores detectaram dois grupos: um especializado no comércio atacadista e outro no comércio varejista de entorpecentes.





Os levantamentos permitiram a identificação de quem seriam os envolvidos. E com base nos elementos obtidos, a Polícia Civil representou à Justiça por cautelares contra os suspeitos, sendo efetuadas na operação 11 prisões preventivas, de suspeitos entre 19 e 43 anos, além do flagrante de duas mulheres, de 22 e 47, por tráfico. Foram cumpridos também, 16 mandados de busca e apreensão.





A operação identificou, que o chefe da organização criminosa especializada no comércio atacadista de entorpecentes é considerado um dos maiores traficantes do Sul mineiro, motivo pelo qual o Poder Judiciário determinou o isolamento do alvo no sistema prisional, em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).





As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Polícia Civil em Pouso Alegre, e o inquérito policial, até o momento, reúne 500 páginas, concluído com indiciamentos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.