Um idoso, de 78 anos, morreu e um jovem, de 20, ficou ferido em um acidente com caminhão na MGC-122, em Janaúba, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (5/12).





A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 184 da rodovia estadual, no sentido Montes Claros.





De acordo com o relato do condutor do caminhão, ao movimentar o volante para fazer uma curva, percebeu que a direção estava solta, momento em que perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore às margens da pista.

O jovem foi socorrido com ferimentos no braço direito e encaminhado para o Hospital de Janaúba. O passageiro, de 78 anos, teve a morte confirmada no local da batida pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Os bombeiros fizeram o desencarceramento do corpo da vítima de dentro do caminhão.

O local e veículo passaram por perícia da Polícia Civil que, após os trabalhos, liberou o corpo do idoso para o serviço funerário. Durante todos os trabalhos, o trânsito da rodovia ficou em meia pista, sendo controlado pela Polícia Militar.