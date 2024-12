Em Belo Horizonte, o céu deve se manter nublado com chuvas de intensidade moderada a forte

Belo Horizonte tende a começar a sexta-feira (6/12) com céu limpo e clima de primavera – mínima de 18ºC, e máxima de 31ºC. Mas os moradores da capital podem deixar o guarda-chuva por perto, porque a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até a manhã desta sexta, BH e outras 555 cidades de Minas Gerais estão sob alerta do órgão para perigo potencial de chuvas intensas. Entre 20 e 30 mm de água podem despencar do céu por hora, ou até 50 mm ao longo do dia. Além disso, os ventos podem chegar a 60 km/h.

O alerta pode ser renovado ao longo do dia. Apesar da previsão de chuva, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% no momento mais seco da tarde, segundo a Defesa Civil da capital.

Com a chuva ganhando força, a Defesa Civil pede para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Até esta sexta, a Regional Oeste segue em alerta máximo para risco de deslizamentos e desmoronamentos. Nas regiões Leste, Noroeste, Pampulha e Barreiro, o risco é considerado moderado.