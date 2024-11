Ontem, a Defesa Civil da capital já havia emitido um alerta para a possibilidade de chuva moderada a forte, com rajadas de vento e raios

Belo Horizonte registra chuva de forte intensidade na noite deste sábado (30/11), que já atingiu as regiões Norte, Nordeste e Leste, notificou a Defesa Civil pouco antes das 20h.

Nas regionais Noroeste e Oeste, assim como na Pampulha, também está chovendo, mas a precipitação é considerada “fraca”. Em Venda Nova chove “extremamente forte” – classificação que a Defesa Civil havia atribuído para a chuva na região Norte às 19h40.

Às 20h, o órgão apontou que chovia “forte” na região Nordeste e “fraco” na Pampulha e nas regiões Leste, Centro-Sul, Oeste e Noroeste.

Orientações da Defesa Civil

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuva forte, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp da Defesa Civil (acesse aqui).

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.