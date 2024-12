Rota do Queijo do Serro, no Vale do Jequitinhonha, promete degustação harmonizada do produto local em todos os pontos receptivos

As comemorações oficiais pela conquista do título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade para os “Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal”, reconhecido na quarta-feira pela Unesco (agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), irão até o próximo dia 15, com muitas atrações no interior do estado. Mas nesta semana dividida entre expectativa e a explosão de alegria, há muitos produtores e gestores a todo vapor, pensando no futuro da atividade e abrindo caminhos para garantir, na prática, a importância desse destaque internacional inédito no país.



“É festejar e trabalhar”, diz o presidente da Associação Mineira do Queijo Artesanal (Amiqueijo), José Ricardo Ozólio, residente no Serro, no Vale do Jequitinhonha. Segundo ele, o objetivo, agora, está em mostrar às pessoas que “nosso queijo não é um tipo comum, mas reconhecido pela Unesco”. Nesse novo caminho, um dos pilares está no turismo, complementa Ozólio, cheio de confiança na recém-inaugurada “Rota do Queijo da Região do Serro”, parceria do Sebrae Minas e governo de Minas, via Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult).



“Aqui, no Serro, somos pioneiros em tudo o que se refere ao queijo – e isso vem de 200 anos. Em Minas, já existe a rota da Serra da Canastra, e, nesta semana, a nossa. Esperamos que cada região produtora crie a sua”, diz o presidente da Amiqueijo, associação que congrega 15 entidades representativas de 7 mil produtores.

De acordo com o Sebrae Minas, o destino, inaugurado no dia 2, nasceu com a missão de impulsionar o “turismo de experiência” associado à cadeia de valor envolvida na produção do queijo. A região é reconhecida pela arquitetura, pelo patrimônio cultural e por seus diversos atrativos naturais, a exemplo da paisagem da Cordilheira do Espinhaço, que conquistou, em 2005, o título de Reserva da Biosfera, também da Unesco. O material de divulgação do Sebrae informa que em todos os pontos dos receptivos é possível degustar a iguaria harmonizada com frutas, quitandas, vinhos, espumantes, cervejas e principalmente: boa prosa.

Na Fazenda Córrego do Taboão, em Conceição do Mato Dentro, quem faz a rota pode conhecer a fabricação, visitar o museu da propriedade, ver de perto o moinho d’água, contemplar o riacho e encerrar a experiência com uma degustação de queijos e quitandas servidas ao lado do fogão à lenha. “Cada detalhe é uma lembrança, mantemos a história viva. Quem chega aqui encontra legado, amor e cultura”, revela a proprietária Irenice Bicalho.

O título concedido pela Unesco deu ainda mais ânimo à produtora. “Estamos feliz demais da conta. Esperamos muito por esse título. Vai abrir novos caminhos”, completa.



ESFORÇOS

Analista do Sebrae Minas, Kele Vespermann explica que a Rota do Queijo do Serro concilia esforços para valorizar o turismo, a tradição e a história dos produtores locais. “Inicialmente apoiamos os produtores para que tenham acesso ao mercado. Quando caminhamos no sentido da criação da rota, capacitamos para receber os turistas e também para entenderem as características particulares do queijo, seus aromas e sabores”.

O titular da Secult, Leônidas Oliveira, lembra que a rota une cultura, patrimônio histórico e turismo, potências na geração de emprego e renda em Minas Gerais, sendo lançada num momento muito especial. “Queremos mostrar também a cidade, os produtores, a experiência, a natureza, o ecoturismo.” Fazem parte da região os municípios de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Materlândia, Paulistas, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas e Serro.



Revalidação

As técnicas para fazer o queijo foram reconhecidas, em 2002, como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais e, em 2008, o produto se tornou Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. No último dia 27, o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural revalidou e ampliou o reconhecimento, após 20 anos, do Registro dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal da região do Serro.

Em nota, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) explica que aprovou, por unanimidade, a segunda revalidação do reconhecimento dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal da Região do Serro como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. “Trata-se de deliberação muito importante. Somos pequenos produtores, produtores familiares, então o que está se preservando é a cultura familiar, nossa capacidade de passar para os filhos e descendentes esses saberes centenários”, disse José Ricardo Ozólio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Durante a reunião na sede do Iepha, foi apresentado o pedido de abertura de novo processo de registro dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal da Região do Serro, visando à ampliação desse reconhecimento para outras regiões produtoras. “Atualmente, órgãos reguladores da produção alimentar artesanal informam que há, no estado, 10 regiões produtoras de queijos artesanais, as quais o Iepha pretende estudar e proteger a partir da abertura do Registro dos Modos de Fazer os Queijos Artesanais de Minas”, observa a nota divulgada pelo Iepha.