Uma mulher foi agredida no rosto por um ladrão durante um assalto na noite dessa terça-feira (3/12), no bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o momento em que um comparsa do agressor recolhe os pertences da vítima enquanto ela é violentamente atacada. Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram do local.

Nas redes sociais, moradores da região expressaram indignação com a rotina de violência no bairro, destacando a sensação de insegurança.

O 16º BPM (Olaria), responsável pelo patrulhamento da área, informou que não foi acionado para a ocorrência. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o batalhão realiza rondas com viaturas, motopatrulhas e policiais em Regime Adicional de Serviço (RAS).

De acordo com a Polícia Militar, o 16º BPM adota medidas para intensificar o patrulhamento, conforme análises do Setor de Inteligência. Além disso, mantém colaboração com as delegacias locais para identificar e capturar criminosos.

Onda de violência no bairro da Penha

A violência na Penha tem apresentado números alarmantes. Somente neste ano 569 assaltos foram registrados na região, incluindo roubo a celular, transeunte e a ônibus.

Na última terça-feira uma mulher foi assaltada por dois homens e agredida na Rua Curuá. A reportagem conversou com o morador Carlos Silva, que relatou que sua sobrinha foi assaltada em uma rua próxima essa semana.

“Minha sobrinha foi assaltada aqui na esquina, na passarela, roubaram a bolsa dela, celular, levaram tudo dela com faca, entendeu? Aqui agora, aqui em frente, foi uma moça assaltada, eles bateram nela, não sei se vocês viram as imagens, tá horrível aqui a área.”



Durante o período que nossa reportagem esteve na região não encontramos patrulhamento na área.