Um motociclista sobreviveu após levar um tiro na cabeça durante um assalto na noite dessa segunda-feira (9/9), rua de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele não corre risco de morrer.

Segundo relato do motociclista à Polícia Militar (PM), ele reagiu ao ser abordado por três suspeitos, que tentaram roubar sua motocicleta. Houve então um disparo de arma de fogo que atingiu a região da sua cabeça.





Os suspeitos não conseguiram levar a moto. Dois deles foram presos após cerco policial, montado a partir de relatos de testemunhas. Ainda conforme a PM, eles confessaram o crime, mas não revelaram a identidade do terceiro suspeito que está foragido.





O revólver usado no crime foi encontrado escondido sob entulhos. Também consta no registro policial que a vítima reconheceu os suspeitos, identificando também o responsável pelo disparo.





A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Uma tomografia constatou que o projétil da arma de fogo não penetrou o crânio e ficou alojado sob a pele. O homem continua internado para tratamento.