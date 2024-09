Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro desgovernado colidiu com a traseira de um caminhão que estava estacionado em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro, nessa segunda-feira (9/9). O acidente que deixou o motorista, de 35 anos, com ferimentos graves aconteceu na Rua Benjamim Martins do Espírito Santo, no Bairro Parque Dona Gumercinda Martins.

Dois vídeos de câmeras instaladas em comércios locais registraram ângulos diferentes do acidente. Em uma das imagens, é possível ver o momento exato do impacto. Outro vídeo, obtido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), mostra que o motorista, aparentemente, perdeu o controle da direção ao tentar desviar de uma moto que atravessava o canteiro. Ele passou por um quebra-molas e, em seguida, colidiu com o caminhão, que estava estacionado.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e realizou o resgate.

Ainda de acordo com o Samu, o homem apresentava rebaixamento do nível de consciência e fraturas nas mãos. Ele recebeu os primeiros socorros, foi imobilizado e encaminhado ao Hospital São José, em Nova Serrana.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e conduziu os procedimentos de praxe.