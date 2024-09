O homem que teria ateado fogo em um terreno e foi flagrado por vizinhos ficou em silêncio em depoimento na Polícia Civil de Uberlândia. O vídeo feito por uma câmera de segurança de um carro parado no local instantes antes do incêndio foi determinante para a identificação do suspeito.

Segundo a corporação, o homem foi identificado e ouvido ainda nessa segunda-feira (9/9) na Delegacia Regional de Uberlândia. Contudo, o suspeito permaneceu em silêncio diante dos questionamentos dos policiais.

A polícia informou que o suspeito "exerceu o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, enquanto a perícia elabora um laudo para fornecer mais detalhes técnicos sobre o ocorrido".

Após a oitiva, o homem foi liberado. Ele pode responder penalmente pelos crimes de incêndio e dano ao patrimônio. Além disso, pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais.





Nesse fim de semana, o suspeito foi apontado como sendo o homem que ateou fogo em uma terreno no bairro Santa Luzia, em Uberlândia. Imagens de uma câmera de segurança mostram uma caminhonete branca parada ao lado da área de vegetação e uma movimentação dentro do veículo, que rapidamente deixa o local.





O condutor parece acender algo parecido com fósforos, que são jogados no terreno. Quando ele foge, rapidamente o fogo passa a consumir uma parte seca da área com mato. Vizinhos viram o que se passava e, após apagarem o fogo, denunciaram o homem.