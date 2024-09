Minas Gerais enfrenta uma forte onda de calor a partir desta terça-feira (10/9), que deve durar pelo menos até sexta (13). Ao todo, 196 cidades estão sob alerta vermelho para a condição climática, quando há risco à saúde. O número representa 22,9% dos municípios do estado (veja lista das cidades abaixo).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios do Triângulo, Alto Paranaíba e Sul de Minas sofrerão com temperaturas em 5ºC acima da média. A condição climática já afeta Minas desde o início do mês de setembro.

Em 2023, Minas enfrentou três grandes ondas de calor no final de setembro, início de outubro e início de novembro. Neste ano, o estado ficou sob alerta em março e em maio. No último mês, quase 80% dos municípios mineiros sofreram com o forte calor. Passada a condição climática, o estado continuou enfrentando altas temperaturas, mas que não se caracterizam como ondas.

Inverno quente

O inverno teve início em junho e prometeu entregar temperaturas elevadas comparado ao de 2023. Em Minas Gerais, o tempo seco prevalece, o que intensifica a possibilidade de queimadas. De acordo com a empresa de consultoria meteorológica Nottus, o inverno de 2024 não deve apresentar chuvas em Minas, assim como as temperaturas ficam elevadas.

A previsão feita no começo da estação indicava que as principais baixas na temperatura deveriam ocorrer em julho e de forma esporádica nos demais meses da estação. No entanto, essa massa de ar quente deve mudar a situação no estado.

O ar seco presente na estação favorece a queda da temperatura durante a noite, causando o friozinho da madrugada. A amplitude térmica é uma grande característica da época, fazendo com que as temperaturas mais baixas sejam registradas nas manhãs e noites e as mais elevadas no período da tarde.

Cidades sob alerta