O outono se despede nesta quinta-feira (20/6) e abre espaço para o inverno, que começa às 17:51 no horário de Brasília (DF). Com a mudança da estação, Minas enfrenta tempo seco e se prepara para o frio, que só deve chegar em julho.

A nova estação se encerra no dia 22 de setembro. Em Minas Gerais, a previsão é que o inverno mantenha características semelhantes ao outono, ou seja, predomínio de céu claro, grande amplitude térmica diurna (manhãs frias e tardes com temperaturas mais elevadas), chuvas escassas e baixos índices de umidade à tarde, abaixo de 30%.

Os meses de inverno representam o período mais seco do ano, o que favorece a piora na qualidade do ar, assim como, para a propagação de incêndios e queimadas. Nesta quinta, 738 cidades mineiras estão sob alerta amarelo para baixa umidade, quando os índices ficam entre 20% e 30%.

Ao todo, 86,5% do estado enfrenta a condição climática, que apresenta apenas baixo risco à saúde e de incêndios florestais.





Previsão para hoje

Na capital, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e à noite, além de tempo seco, à tarde. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,3°C, na Região da Pampulha, e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.





Embora a temperatura mínima tenha sido registrada na Pampulha, com sensação térmica de 15,7°C às 6h, a menor sensação térmica de hoje foi de 8,7°C, na Estação Cercadinho, também às 6h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de névoa úmida ou nevoeiro no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões, o dia será de sol com grande variação das temperaturas e baixos índices de umidade à tarde.

Nas regiões do Campo das Vertentes, Zona da Mata, Sul e Sudoeste, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. As condições climáticas são características do outono e devem permanecer nesse início da nova estação.