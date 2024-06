A BR-251, no Norte de Minas, amanheceu nesta quinta-feira (20/6) fechada para transbordo de carga de combustível. A interdição acontece nos dois sentidos da pista entre os kms 308 e 314, na altura de Salinas.







O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Salinas trabalham na ocorrência. Os militares trabalham no resfriamento do tanque e rebatimento dos vapores. A Defesa Civil apoia no fornecimento de água para as ações de combate e prevenção.





O transbordo é necessário devido ao tombamento de uma carreta com 60 mil litros de óleo diesel, que se envolveu em um acidente com um caminhão caçamba na manhã de quarta-feira (19/6).





Os dois motoristas dos veículos, sem ferimentos graves, foram atendidos e conduzidos para o Hospital de Salinas.

As equipes dos bombeiros, após análise da situação, identificaram o produto perigoso da carga e mantiveram o resfriamento do veículo devido ao pequeno vazamento de produto pelos suspiros da carreta. Durante o dia de ontem, os militares atuaram em ações de prevenção contra incêndio e explosão.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e acompanha a ocorrência. Às 5h41, a pista seguia fechada nos dois sentidos e sem previsão de liberação.