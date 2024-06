Os casos de incêndio em vegetação registrados no mês de maio em Minas Gerais cresceram 114% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 3.419 registros - o maior número para o mês desde o inicio da série histórica em 2020. Os dados foram divulgados na tarde desta terça-feira (18/6) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O período entre o fim de março e de setembro, que compreende o outono e o inverno, além de ser a época mais seca do ano, concentra as ocorrências de incêndio em florestas e vegetações.

Como forma de qualificar o trabalho dos combatentes de incêndios florestais, o CBMMG realizou, também hoje, uma queimada controlada no Parque Estadual Serra Verde, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Participaram do treinamento 25 cadetes em Gestão do Risco de Desastres.

A corporação diz que, em virtude do aumento expressivo de incêndios no mês de maio, vai intensificar as ações de proteção à biodiversidade e aos recursos naturais.

Em entrevista para o Estado de Minas no mês de maio, o porta-voz dos bombeiros, tenente Henrique Barcelos, explicou que a umidade baixa somada às recentes ondas de calor têm trazido o pico dos incêndios, que aconteciam em julho, para cada vez mais cedo.

“As ondas de calor atuam no incêndio em área urbana e há uma tendência de aumentar pela proximidade com a ação do homem. Esses incêndios acontecem, por exemplo, a partir da queima de entulho em lotes vagos, com vegetação seca exposta”, explicou o oficial.