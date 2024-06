Condenados por racismo ou LGBTQIA+fobia não poderão assumir cargos públicos na administração pública de Belo Horizonte. É o que determina a Lei nº 11.701, promulgada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) na segunda-feira (17/6) e publicada nesta terça-feira (18) no Diário Oficial do Município (DOM).

A lei foi aprovada em segundo turno pela Câmara Municipal de Belo Horizonte no começo de maio, com 35 votos favoráveis. Outros cinco parlamentares que estiveram presente não votaram.

"Fica vedada a nomeação, no âmbito da administração pública direta indireta do Município, de pessoa que tiver sido condenada nas condições previstas na Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor", diz o texto publicado no DOM.





No entanto, condenados por homofobia ou transfobia também são enquadrados na Lei do Racismo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão da Corte vale enquanto o Legislativo não aprovar leis específicas que punam esses crimes.