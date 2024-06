Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de BH, terá mudança no seu horário de funcionamento a partir desta terça-feira (18)

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de BH, terá alteração no horário de funcionamento a partir desta terça-feira (18/6). A mudança será feita para que os gatos que vivem no local sejam vacinados contra a raiva.

Às terças, quartas e quintas-feiras, o parque irá fechar mais cedo, ficando aberto das 7h às 17h. Nos demais dias o espaço seguirá com seu horário habitual: das 7h às 21h nas sextas-feiras e sábados; e das 7h às 17h nos domingos. A entrada de visitantes só é permitida até 30 minutos antes do horário de fechamento.



A vacinação dos gatos faz parte da rotina do parque e é conduzida pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e de Saúde e pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

Segundo a prefeitura, o trabalho de captura dos felinos é mais eficiente quando o ambiente está calmo e silencioso, já que evita que os animais se assustem e, então, fujam.

Ao serem capturados, os animais são castrados e recebem vacinas contra outras doenças além da raiva. Por fim, eles são identificados com microchips, que servem para monitorar e capturar dados sanitários.

Não há previsão para que o parque volte para o seu horário de funcionamento habitual, já que essa decisão depende do andamento dos trabalhos.