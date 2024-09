Bruno Martins conquistou as redes sociais com seu bom-humor

Morador de Betim, na Grande BH, o jovem Bruno Martins concilia o dia a dia de mototaxista com a fama nas redes sociais. Com o apelido de "Sou uma simples camponesa", ele conta relatos inusitados que acontecem durante suas corridas e quebra o estereótipo acerca da profissão por ser gay e afeminado.





Formado em Logística, Bruno era servidor público até o início de 2024. Foi quando deicidiu fazer corridas de aplicativo para tirar uma graninha extra. “Comecei a fazer umas corridas no período que não tinha que comparecer à empresa e um amigo falou: 'você é muito engraçado, por que você não começa a gravar uns videozinhos de experiência sua com os passageiros?'. Eu falei: 'será que vai dar certo esse babado?' e ele: 'vai, Mona, grava'”, contou, em entrevista ao UOL.





Seu primeiro vídeo viral foi sobre uma passageira que não sabia direito como se comportar na garupa da moto. Foi então que, para acalmá-la, ele mostrou ser LGBT. “Ela ficava com o quadril pra lá, com o quadril pra cá e eu não entendendo nada, ficando muito nervosa. Pensei: 'vou ter que falar com essa moça que ela vai ter que dar uma seguradinha na cintura da bonita ou a gente vai cair'". Vou mostrar pra ela que sou do vale, que sou LGBTQIAPN+, pra ela ficar mais tranquila por questão de assédio. Falei: 'fofa, pode segurar na cintura da bonita, porque de mulher pra mulher é Marisa'”, conta no vídeo.





Bruno Martins tem quase 700 mil seguidores no Instagram e outros 470 mil no Tiktok. Com isso, sua vida mudou e ele já se considera quase uma celebridade. "Onde eu vou, as pessoas ficam impactadas, sabe? As pessoas falam: 'ai, você que é a camponesa. Você que é o motoqueiro' e falo: 'sou eu mesma'”, disse.





"São muitas mensagens que recebo de carinho, de feedbacks, de pessoas que estão passando por momentos muito difíceis. Isso também é um dos motivos principais para eu não parar de levar esse tipo de história e humor. Eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre elas", completou.