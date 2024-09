O cadastramento escolar para 2025 na rede municipal de educação de Belo Horizonte e rede parceira termina nesta terça-feira (10/9). Famílias de crianças e adolescentes que pretendem uma vaga na rede pública municipal devem realizar o cadastro através do portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O registro é obrigatório para crianças de 0 a 5 anos para a educação infantil e para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos para o ensino fundamental. No caso de pessoas a partir de 15 anos que desejam ingressar na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e que não concluíram o Ensino Fundamental, a condição também é obrigatória.

O resultado do cadastramento será divulgado em 22 de outubro e as matrículas serão realizadas entre os dias 22 e 30 do mesmo mês. O responsável poderá consultar o resultado utilizando o CPF e a data de nascimento no site da PBH.

Como se cadastrar





Para ter acesso a vaga é preciso utilizar a conta gov.br, uma plataforma de autenticação do governo federal que facilita a identificação e a autenticação dos cidadãos. Caso a família tenha dificuldades no cadastro pelo site, é possível fazer de forma presencial nas nove diretorias regionais, no BH Resolve e na Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Famílias que enfrentarem dificuldades para acessar a internet ou para realizar o cadastro podem entrar em contato com a central de atendimento da Smed, pelo telefone (31) 3277-8876. No ato do cadastramento, será necessário informar o nome completo, data de nascimento, endereço e CPF do aluno, além do CPF do responsável.





Conta gov.br





Para mais informações, os responsáveis podem entrar em contato pelo telefone (31) 3277-8876 ou pelo e-mail cadastroescolar.smed@edu.pbh.gov.br.