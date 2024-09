A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) vai promover um suporte a futuros alunos. Um “aulão” de redação e linguagens com as professoras Jana Rabelo e Allana Mátar pretende preparar os vestibulandos para a redação e prova de linguagens do Enem. A atividade é gratuita e será realizada no dia 5 de outubro, um sábado, a partir das 9h, no Teatro São João Paulo II, no campus Coração Eucarístico.

Como um extra, os participantes ainda poderão concorrer a uma monitoria de redação, válida até o Enem 2024; e um acesso ao Curso de Linguagens por seis meses, ambos com Jana Rabelo. Os interessados devem se inscrever neste link.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Criado em 1998 pelo Ministério da Educação, o Enem avalia o desempenho dos estudantes ao fim do ensino médio, oferecendo acesso a diversas universidades públicas e privadas por meio de programas como Sisu, ProUni e Fies.

Composta por 180 questões objetivas e uma redação dissertativa-argumentativa, a prova é dividida em quatro áreas de conhecimento: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos, e matemática.

Veja o cronograma do exame

Divulgação dos locais de prova: data a ser marcada

Aplicação do Enem: 3 e 10/11/2024

Divulgação do gabarito: 20/11/2024

Divulgação do resultado: 13/1/2025

Serviço:

Aulão redação e linguagens com Jana Rabelo e Allana Mátar



5 de outubro | 9h



Teatro São João Paulo II, campus Coração Eucarístico (Av. Dom José Gaspar, 500 – acesso 3)



Gratuito | Vagas limitadas | Inscrições pelo link