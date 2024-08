O primeiro simulado para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicado pela rede estadual de Minas Gerais este ano indica que mais de 60% dos 155 mil alunos que o realizaram poderiam ser aprovados em pelo menos um curso de alguma universidade pública no estado, mas não necessariamente na opção escolhida por eles.

O índice foi obtido por meio da análise dos resultados por uma simulação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), disponível na plataforma Enem MG, que levou em consideração as notas de corte de 2023. A ferramenta foi disponibilizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em parceria com a Editora Estudo Play.





O simulado de preparação é fiel ao exame original, testando áreas de conhecimento como Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza, Linguagens, Matemática e Redação. Além disso, a simulação do Sisu considera a Teoria de Resposta ao Item (TRI), aplicada no Enem.





Esse primeiro exame simulador foi aplicado em maio deste ano. Outros dois simulados serão aplicados em setembro e outubro.





Rosely Lúcia de Lima, superintendente de Políticas Pedagógicas, avalia positivamente o fato de mais da metade dos estudantes ser capaz de garantir alguma vaga em alguma universidade pública de Minas, de acordo com o resultado do simulado.





“É positivo quando eu considero que os meus estudantes estão fazendo simulado, estão inscritos no Enem e têm muitas chances de serem aprovados no final do ano. O que a Secretaria deseja é exatamente que eles se sintam confiantes e capazes, em condições de competir com qualquer estudante de qualquer rede”, diz Rosely.





A superintendente também afirma que há tempo para que os 40% de alunos que não garantiriam uma vaga continuem estudando para melhorar a nota.





Certificado de participação

Os estudantes que realizaram o simulado receberam um certificado de participação que também detalha o desempenho e possíveis cursos e universidades onde poderiam ser aprovados.



“Tem sido muito bom, porque nem todo mundo tem acesso a cursos preparatórios. Para quem está na reta final para fazer o Enem, é um incentivo para conseguirmos boas notas. Lá tem as trilhas personalizadas que mostram os conteúdos que precisamos estudar mais até o dia do exame”, diz Iêsa Moreira Teixeira, de 17 anos, da Escola Estadual Doutor José Augusto, em Entre Folhas, no Vale do Rio Doce.





Teste de redação

Também com o objetivo preparatório, o Governo de Minas realizou, no último dia 13, o primeiro Teste de Redação Enem, que contou com a participação de cerca de 185 mil estudantes do 3° ano do Ensino Médio e do 3° período da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A correção da redação será feita com auxílio de Inteligência Artificial.

“Os testes de redação são uma oportunidade de os estudantes exercitarem a produção de texto dissertativo-argumentativo. Além disso, os professores têm acesso ao relatório de desempenho da turma, o que permite um trabalho direcionado para as reais necessidades de aprendizagem dos estudantes”, ressaltou o diretor pedagógico do Estudo Play, Erik Anderson.

