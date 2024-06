Simulado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi aplicado em toda rede estadual de Minas Gerais

Foi divulgado o resultado do primeiro simulado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na rede estadual de Minas Gerais, aplicado ainda em maio pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). O resultado está disponível na plataforma Enem MG do Estudo Play. A proposta da prova foi identificar os principais pontos fortes e os que precisam de reforço para a realização do exame oficial em novembro.





“Os resultados proporcionam uma trilha personalizada para que o estudante saiba exatamente quais habilidades e conteúdos precisam ser mais desenvolvidos", destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra. Até a data do Enem, dia 3 e 10 de novembro, também está prevista a aplicação de um segundo simulado para monitorar o progresso dos alunos.





O exame contou com a participação de 152 mil estudantes da rede estadual, cerca de 81% do público alvo. Foram 370 mil cadernos impressos (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e a folha de Redação), fiéis aos originais, para os dois dias de prova.





A partir deste primeiro simulado, a plataforma Enem MG fornecerá sugestões específicas de fortalecimento para cada área do conhecimento, auxiliando os estudantes a se dedicarem aos conteúdos que demandam mais atenção.





“Na seção ‘relatórios’, os estudantes têm acesso detalhado às suas notas em cada uma das quatro áreas de conhecimento, incluindo o detalhamento por disciplina e percentual de acertos, além de conferirem sua nota dentro do modelo da Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizado pelo Inep. Além disso, podem verificar seu desempenho na redação detalhadamente dentro das cinco competências do Enem”, ressalta o professor e diretor pedagógico da Estudo Play, Erik Anderson.





Os dados levantados revelam que cerca de 21% dos estudantes obtiveram notas acima de 700 pontos na redação. A estudante Iêsa Teixeira, da Escola Estadual Doutor José Augusto, do município de Entre Folhas, foi quem obteve a maior pontuação na redação do simulado em Minas, com 960 pontos.







“Eu sempre aproveitei as oportunidades oferecidas pela escola, como os simulados, me esforçando sempre para melhorar minha nota. Atualmente, eu encontro mais desafios em demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, mas eu sei que isso a gente consegue resolver com a leitura e mais prática de escrita, e a escola tem incentivado a leitura de diversos livros, o que é importante para desenvolver a argumentação”, comenta a estudante.

Entre as 2,4 mil escolas participantes, 738 registraram 100% de participação dos estudantes na prova, como a Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, em Itajubá, onde 128 alunos dos últimos anos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estiveram presentes nos dois dias de prova.





A plataforma

A plataforma Enem MG também tem a Maratona Enem, com aulas ao vivo direcionadas à revisão de conteúdo do exame. As aulas estão disponíveis para qualquer estudante que tenha interesse em participar.





As aulas começaram nessa segunda-feira (17/6) e são transmitidas ao vivo das 14h às 17h nos canais do Youtube da Estudo Play e da Secretaria de Educação. Os estudantes podem acessar pelo site ou pelo aplicativo.





A SEE/MG enviará propostas de redação e a folha padrão Enem, nos meses de julho e agosto, para que as escolas realizem a aplicação durante as aulas.





Confira o Calendário do Enem 2024

Inscrições: de 27/5 a 7/6/2024

Pagamento da taxa de inscrição: de 27/5 a 12/6/2024

Pedido de tratamento pelo nome social: de 27/5 a 7/6/2024

Solicitação de atendimento especializado: de 27/5 a 7/6/2024

Resultado das solicitações de atendimento especializado: 17/6/2024

Recurso para pedidos negados: de 17/6 a 21/6/2024

Resultado do recurso: 27/6/2024

Divulgação dos locais de prova: data a ser marcada

Aplicação do Enem: 3 e 10/11/2024

Divulgação do gabarito: 20/11/2024



Divulgação do resultado: 13/1/2025