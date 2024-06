A redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem um grande impacto na avaliação dos estudantes brasileiros. Seu peso significativo na composição da nota final pode determinar a admissão em universidades de renome e a conquista de bolsas de estudo.

Portanto, entender a estrutura, as exigências e as estratégias para uma boa redação são essenciais para alcançar um desempenho de destaque.

Estrutura da prova de redação do Enem

A redação do Enem exige a produção de um texto no gênero dissertativo-argumentativo, no qual o candidato deve expor e defender um ponto de vista sobre um tema proposto.

Este gênero textual é caracterizado pela apresentação de uma tese, o desenvolvimento de argumentos para sustentá-la e uma conclusão com uma proposta de intervenção.

Componentes da redação

A estrutura da redação do Enem conta com uma formatação específica. Veja a seguir qual é ela.

Título

Apesar de não ser obrigatório, um título pode fornecer um primeiro impacto positivo ao leitor.

Introdução

Apresenta o tema e a tese a ser defendida.

Desenvolvimento

Geralmente dividido em dois ou três parágrafos, onde são expostos os argumentos que sustentam a tese.

Conclusão

Além de sintetizar os argumentos, a conclusão deve conter uma proposta de intervenção que responda à problemática discutida no texto.

Proposta de intervenção: um diferencial importante

A proposta de intervenção é um elemento crucial da redação do Enem. Ela deve apresentar soluções viáveis e detalhadas para o problema discutido, respeitando os direitos humanos. Uma boa proposta deve considerar cinco elementos:

Ação: o que deve ser feito? Agente: quem deve fazer? Meio/modo: como deve ser feito? Finalidade: para quê? Detalhamento: exploração de como e por que a ação proposta é viável e importante.

O que estudar para estar preparado para o tema da redação do Enem?

Atualidades

Estar atualizado com as principais notícias e debates contemporâneos é fundamental. A redação do Enem frequentemente aborda temas que estão em pauta na sociedade.

Acompanhar jornais, revistas, sites de notícias e programas de debate pode oferecer um vasto repertório sociocultural para embasar seus argumentos.

Contextos históricos

Além das atualidades, o conhecimento de contextos históricos relevantes pode enriquecer a argumentação. Compreender os processos históricos que influenciam o presente permite a construção de textos mais profundos e bem fundamentados.

Leituras complementares

Literatura e Filosofia : obras clássicas e contemporâneas oferecem diferentes perspectivas sobre a sociedade e suas problemáticas.

: obras clássicas e contemporâneas oferecem diferentes perspectivas sobre a sociedade e suas problemáticas. Sociologia e Política: estudos dessas áreas ajudam a entender as dinâmicas sociais e políticas que afetam o dia a dia.

Como é feita a correção do Enem?

A correção da redação do Enem é realizada por dois corretores, que avaliam o texto com base em cinco competências. Cada uma delas é pontuada de 0 a 200, totalizando até 1000 pontos.

As cinco competências avaliadas são:

Competência 1: demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Competência 2: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Critérios de avaliação

Os corretores analisam diversos aspectos, como a clareza e a coesão do texto, a pertinência dos argumentos, a adequação vocabular e a correção gramatical. Se houver uma discrepância superior a 100 pontos na nota dada pelos dois corretores, um terceiro corretor revisa a redação.

