A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) está com processo seletivo aberto para bolsas assistenciais de 50% e 100%. Podem participar da seleção candidatos ingressantes na instituição de ensino para o segundo semestre de 2024. Veja quais cursos e campi estão elegíveis para as bolsas e quem pode se candidatar.

A concessão considera o perfil socioeconômico do candidato, além da nota do Enem dos anos de 2022 e 2023. A bolsa integral (100%) será concedida aos alunos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda um salário mínimo e meio. Já a bolsa de 50% será destinada aos alunos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda três salários mínimos. Serão concedidas 288 bolsas integrais e 441 bolsas parciais.





As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. A bolsa de estudo é válida a partir do segundo semestre deste ano e abrangerá todos os períodos do curso, desde que atendidos os critérios de manutenção, como rendimento acadêmico mínimo, com aprovação em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas do semestre. Mais detalhes podem ser conferidos no edital do processo, disponibilizado no site da universidade.

Com mais de 60 mil alunos, a PUC Minas é considerada pela Congregação para Educação do Vaticano a maior universidade católica do mundo. A PUC Minas é a única instituição privada do estado a fazer parte do ranking das melhores universidades do mundo: o Times Higher Education.





Como se inscrever





Os interessados devem se inscrever, no site da PUC Minas, com a nota do ENEM (2022 e 2023) e documentos para a comprovação do perfil socioeconômico. A universidade publicará, até o dia 27 de agosto de 2024, no site da instituição, a lista de pré-selecionados para as bolsas ofertadas.





Para esclarecimento sobre a documentação necessária, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas pelo e-mail: dac.coreu@pucminas.br. Para outras informações sobre o processo seletivo da bolsa assistencial, os candidatos podem acessar pucminas.br/bolsa ou conversar com o Call Center pelo 31 3319-4444 ou via WhatsApp.

Cursos e Campi





Confira no edital os turnos e a quantidade de bolsas disponíveis:





PUC Barreiro

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Psicologia

Sistemas de Informação

Tecnólogo - Análise e Desenvolvimento de Sistemas





PUC Betim

Administração

Biomedicina

Direito

Enfermagem

Fisioterapia

Medicina Veterinária

Psicologia

Sistemas de Informação

Tecnólogo - Análise e Desenvolvimento de Sistemas





PUC Contagem

Administração

Biomedicina

Ciências Contábeis

Direito

Sistemas de Informação

Tecnólogo - Análise e Desenvolvimento de Sistemas





PUC Coração Eucarístico

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Ciências Sociais

Cinema e Audiovisual

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia de Software

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Farmácia

Física

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Geografia

História

Jornalismo

Letras - Licenciatura - Língua Portuguesa

Letras - Licenciatura - Português e Inglês

Matemática

Nutrição

Odontologia

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Relações Internacionais

Relações Públicas

Serviço Social





PUC Poços de Caldas

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Comunicação Social - Jornalismo

Direito

Enfermagem

Fisioterapia

Medicina Veterinária

Odontologia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Relações Internacionais



PUC Lourdes

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciência de Dados

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

Direito

Engenharia da Computação

Engenharia de Software

Jogos Digitais

Medicina Veterinária

Odontologia

Psicologia

Relações Internacionais





PUC São Gabriel

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Engenharia Aeronáutica

Engenharia Mecânica

Psicologia

Sistemas de Informação

Tecnólogo - Análise e Desenvolvimento de Sistemas





PUC Serro

Direito

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa